Nella prima serata di martedì 29 gennaio, in tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset Play, va in onda il film "Finalmente la felicità". Scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2011 e ha nel cast anche la presentatrice Maria De Filippi che interpreta la parte di sè stessa. Nella pellicola, infatti, il protagonista principale è invitato a partecipare alla nota trasmissione ''C'è posta per te'' per ricongiungersi con una parente strettissima, ma sino ad allora sconosciuta.

Trama del film 'Finalmente la felicità'

Benedetto è un giovane musicista che vive nella città toscana di Lucca che un bel giorno viene invitato a partecipare alla famosa trasmissione C'è posta per te [VIDEO].

Una volta in studio, Benedetto viene a scoprire che sua mamma, scomparsa da poco, aveva deciso di adottare a distanza una bambina brasiliana. Dal momento di quella decisione sono ormai passati tanti anni e la piccola è ora una magnifica modella.

Venuta in Italia per impegni professionali la ragazza, il cui nome è Luna, decide di provare a contattare Benedetto proprio per mezzo del programma di Mediaset e quindi si compie il tanto atteso incontro. Il musicista lucchese si lega molto alla sorella adottiva e riesce tanto ad aiutarla sul piano sentimentale quanto a realizzare il suo sogno.

Per conoscere il proseguimento non resta che guardare il resto del film nella prima serata di martedì 29 gennaio, in tv su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.

Il cast del film: attori e personaggi

Gli interpreti principali del cast del film sono Leonardo Pieraccioni, che interpreta il musicista Benedetto Parisi, e Ariadna Romero, che invece ricopre il ruolo della sorella adottiva brasiliana Luna.

Rocco Papaleo è Sandrino Terracciano, Shel Shapiro è Albert, Andrea Buscemi è il direttore d'orchestra [VIDEO] Argante Buscemi, Thyago Alves è Jesus, che nel film interpreta il ruolo del fidanzato di Luna, mentre la presentatrice Maria De Filippi interpreta la parte di sè stessa presentando la trasmissione "C'è posta per te".

Tra gli altri attori accreditati nel cast del film "Finalmente la felicità" figurano l'attrice Michela Andreozzi, nella parte di Mara, l'immancabile Massimo Ceccherini, che in questa pellicola appare in un cameo nel ruolo di un paziente ospedaliero, il comico Maurizio Battista, che recita la parte di un uomo sul treno, Paola Roberti e Leonardo Taddei.