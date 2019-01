Annuncio

Annuncio

Per Uomini e donne è giunto il momento di sbarcare in prima serata. La storica trasmissione di Maria De Filippi approderà nella prestigiosa fascia oraria del prime time per una serie di appuntamenti speciali che saranno dedicati alle scelte degli attuali tronisti in carica. In questi giorni stanno circolano in televisione e anche sui social i primi promo che annunciano la scelta che vedremo in onda nel corso della prima puntata di Uomini e donne speciale: trattasi di quella di Teresa Langella. [VIDEO]

Spoiler Uomini e donne, le scelte trasmesse in prima serata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la messa in onda di Uomini e donne in prima serata, rivelano che la trasmissione debutterà il prossimo venerdì 15 febbraio alle ore 21.30 circa.

Questa sarà la collocazione per le tre settimane in cui verrà trasmessa e questo vuol dire che il dating show dovrà vedersela contro la nuova edizione di Sanremo Young, il baby talent condotto da Antonella Clerici e trasmesso dal Teatro Ariston di Sanremo.

Advertisement

Una sfida che non sarà inedita, dato che la Clerici e la De Filippi si sono più volte sfidate in prima serata con diversi show.

Cosa succederà nel corso della prima puntata di Uomini e donne in prime time? Le anticipazioni rivelano che la prima scelta annunciata è quella di Teresa Langella. La tronista napoletana sarà chiamata a congedarsi dal pubblico e quindi a rivelare il nome della persona con la quale intende costruire un percorso di vita fuori dagli studi televisivi della trasmissione di Maria De Filippi. I due corteggiatori arrivati al duello finale sono Andrea e Antonio.

La prima scelta a U&D è quella di Teresa Langella

La scelta di Teresa, trasmessa il 15 febbraio su Canale 5, verrà registrata all'interno della villa che mette a disposizione la produzione di Uomini e donne. Il tutto sarà curato nei minimi dettagli da Valeria Marini, che sarà anche la conduttrice di questi speciali del programma.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sì, perché una delle novità riguarda proprio l'assenza di Maria De Filippi, [VIDEO] la quale non sarà al timone di questi tre speciali che vedremo in onda di venerdì sera in televisione. La conduttrice ufficiale del dating show ha preferito 'abdicare' in favore di Valeria Marini, anche se al suo fianco ci saranno anche altri due volti noti della trasmissione. Parliamo di Gemma Galgani, l'amatissima dama del trono over e Giulia De Lellis, la fidanzatina d'Italia, rimasta nel cuore di tantissimi spettatori di U&D.