Già nella prima puntata andata in onda ieri sera su canale 5, Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire per ristabilire l'ordine in questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Nel mirino della conduttrice è finita la giovane influencer Taylor Mega accusata di essere approdata nel Reality Show con un obbiettivo molto mediatico e commerciale. Il tutto a seguito della scoperta di alcuni video pubblicati sui social dalla naufraga prima di partire per l'Honduras che gettano sospetti sulle sue reali intenzioni. [VIDEO]

Taylor Mega sotto processo già nella prima diretta dell'Isola dei Famosi

Reduce dalle polemiche della scorsa edizione riguardanti il clamoroso canna gate, quest'anno Alessia Marcuzzi sembra voler mettere in chiaro sin da subito la trasparenza del reality show.

Per tale motivo già nella prima puntata, la conduttrice ha chiesto spiegazioni a Taylor Mega su alcuni video pubblicati dalla giovane influencer su Instagram ancor prima di naufragare in Honduras e che sembrano gettare sospetti sulle reali intenzioni e motivazioni della sua partecipazione all'Isola dei Famosi.

Taylor infatti aveva dichiarato di voler rimanere sull'Isola solo tre settimane, parole che destano il sospetto che la naufraga abbia voluto partecipare solo per accrescere la visibilità mediatica e per una strategia di marketing [VIDEO] e non spinta dallo spirito di avventura che da sempre caratterizza il programma. Un processo alla neo naufraga che ha tenuto banco per gran parte della puntata di esordio di questa nuova edizione del reality show di canale 5.

Marcuzzi contro Taylor: 'Stai facendo un gioco che a noi non piace'

Alessia Marcuzzi non ha potuto fare a meno di riprendere la neo naufraga per i video pubblicati che fanno pensare ad una strategia di marketing e che esula dallo spirito del programma. La conduttrice quindi, memore delle tante polemiche della passata stagione, vuole fare chiarezza sin da subito e con fermezza rimprovera Taylor: 'Stai facendo un gioco che non ci piace'.

Le accuse in diretta tv sono proseguite, nonostante la giovane abbia tentato di spiegare che per lei 'tre settimane' di permanenza sull'isola sarebbero un grande traguardo. Parole che non sembrano aver convinto del tutto la Marcuzzi, la quale ha precisato che alla produzione dell'Isola dei Famosi non interessa qualcuno che sia nel reality con quello spirito, auspicando ironicamente che tra tre settimane non ci sia un malore improvviso che la costringa a lasciare il programma, lasciando quindi alla fine del processo, il beneficio del dubbio.

Attendiamo ora i day time dell'Isola dei Famosi che da oggi potremmo seguire sulle reti Mediaset e che ci terranno aggiornati su quanto succede ai naufraghi sbarcarti in Honduras.