L'Isola dei Famosi procede e arriva alla seconda puntata e qui su Blasting News ci sarà il live per seguire ed informare gli appassionati del reality di Canale 5 su tutto ciò che succede in studio e, sopratutto sulle spiagge honduregne.

Anteprima seconda puntata

In diretta su Canale 5 alle ore 21:30, Alessia Marcuzzi condurrà la seconda puntata de L'Isola dei famosi affiancata dalle opinioniste agguerrite Alba Parietti e Alda D'Eusanio. A irrompere la diretta ci sarà la Gialappa's band che manderà in onda filmati spassosi sui naufraghi.

In collegamento dalle spiagge honduregne, l'inviato Alvin che racconterà quanto accaduto in questi giorni. La puntata sarà movimentata da due arrivi, a partire da quello di Francesca Cipriani e il Mago Otelma, che vanno ad unirsi ai naufraghi.

In veste di polene, i due ex concorrenti scenderanno in campo e nella quarta puntata di domenica 10 febbraio, tramite una votazione scelta dagli altri isolani, scoveranno chi dei due dovrà fare ritorno in Italia. In studio, arriveranno invece Jo Squillo e Stefano Bettarini che sbarcheranno sull'Isola per cominciare una nuova avventura assieme agli altri isolani. Dopo la bufera di polemiche, Taylor Mega dovrà rispondere alle imputazioni che le sono state mosse sui social, mentre il percorso di un concorrente potrebbe essere a rischio. In questi giorni, si vocifera che John Vitale potrebbe essere squalificato in quanto ha pubblicato un post con frasi piuttosto offensive nei confronti di Barbara D'Urso prima della partecipazione al reality. Durante la puntata ci sarà il primo eliminato tra Taylor Mega, Demetra Humpton e Kaspar Caparroni. Si continuerà, poi con le sfide della settimana, che permetteranno ai naufraghi di guadagnarsi la permanenza in Honduras e il titolo da leader.

Fino alle nomination, che eleggeranno i naufraghi che rischieranno l'eliminazione nella prossima puntata.

21.33: Con qualche minuto d’anticipo rispetto al solito, inizia l’Isola dei Famosi con il sommario della puntata.

21.35: Alessia Marcuzzi, già al centro dello studio, anticipa l’ingresso dei nuovi concorrenti, prima di salutare le opinioniste Alba Parietti ed Alda D’Eusanio.

21.36: Primo collegamento con la palapa, dove ci sono Alvin e i naufraghi.

21.42 Taylor Mega va in zona nomination per chiarire le dichiarazioni della scorsa settimana. «Conosco le mie debolezze - ha confessato la Mega - soffro di attacchi di panico e un'esperienza come l'isola non è semplice. Ho avuto problemi di tossicodipendenza, ho abusato di sostanze stupefacenti di tutti i tipi. Se sono così piena di ansie è perchè ho un passato difficile. Sono uscita da questa situazione dopo 6 mesi, l'ho fatto da sola, i miei non hanno mai saputo niente. Quest'isola mi sta facendo scoprire che ce la posso fare».

21.47 La Marcuzzi ringrazia Taylor per essersi aperta così.

«Ti ho osservata tanto in questi giorni e ho trovato una Taylor che riscopriva le cose semplice, mi ha fatto cambiare opinione su di te. C'è molto di te che dobbiamo scoprire ancora». «Ho deciso di partecipare all'Isola perchè sapevo che sarebbero usciti questi fantasmi e volevo liberarmi di questo peso. Non drogatevi, non usatela»