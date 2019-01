Annuncio

Annuncio

È iniziata da poco meno di una settimana ma l'Isola dei Famosi 2019 si preannuncia già frizzante, grazie ad un cast variegato che andrà ad arricchirsi ulteriormente nel corso delle prossime puntate. Sebbene gli ascolti non siano stati entusiasmanti all'esordio, alcuni naufraghi hanno già dimostrato di sapere portare avanti delle dinamiche, che potrebbero trasformarsi in futuro in veri e propri scontri. È questo ad esempio il caso di Taylor Mega [VIDEO], già in nomination, che ha subito i rimproveri di Alessia Marcuzzi in merito alle sue dichiarazioni riguardanti le sole tre settimane previste per la sua partecipazione.

Anche un altro concorrente è già finito nell'occhio del ciclone al punto che si vocifera che potrebbe incappare in una espulsione. Ma per un concorrente che va, c'è anche qualcuno che sbarcherà presto in Honduras.

Advertisement

Isola dei famosi anticipazioni: qualcuno rischia l'espulsione

Nel corso di un daytime dell'Isola dei famosi, Alvin ha svelato che uno dei quattro finalisti di Saranno Isolani dovrà chiarire durante la seconda puntata serale alcune sue dichiarazioni precedenti allo sbarco in Honduras. Al momento, i concorrenti non famosi che si trovano nel programma sono Giorgia Venturini, Alice Fabbrica, Yuri Rambaldi e John Vitale anche se solo uno di loro potrà proseguire la sua avventura, dopo essersi sottoposto al giudizio del pubblico. Sebbene l'inviato non abbia fatto il nome dell'interessato a questa vicenda, tutto fa pensare che possa trattarsi dello spogliarellista John Vitale, già al centro di polemiche negli ultimi giorni a causa di un post portato alla ribalta da Selvaggia Lucarelli.

Advertisement

I migliori video del giorno

Quest'ultima ha recuperato le dichiarazioni di John contro Barbara d'Urso [VIDEO], criticata a dir poco sopra le righe. Proprio queste parole potrebbe sancire l'espulsione del naufrago, sempre che il pubblico decida comunque di non eliminarlo.

Presto l'ingresso di Stefano Bettarini

Il settimanale Chi ha annunciato che il cast dell'Isola dei famosi andrà ad arricchirsi di un nuovo concorrente a partire dalla terza puntata. Si tratta niente meno che di Stefano Bettarini, volto noto al mondo dei Reality Show di Canale 5: oltre ad essere stato inviato in Honduras nell'edizione 2017, l'ex marito di Simona Ventura in passato ha anche partecipato al Grande Fratello Vip e, la scorsa estate, a Temptation Island Vip insieme alla fidanzata Nicoletta Larini. Stando a quando rivelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'ex calciatore sostituirà Jeremias Rodriguez che purtroppo non ce l'ha fatta a guarire completamente dalla frattura alla mano riportata durante le vacanze natalizie a Madonna di Campiglio.

L'argentino aveva promesso di impegnarsi al massimo per prendere parte al programma, ma purtroppo le sue condizioni di fisiche non renderanno possibile lo sbarco. Alle pagine del tabloid, Simona Ventura (tornata in ottimi rapporti con Stefano dopo anni difficili) ha così commentato la decisione dell'ex marito: "Isola dei famosi? Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice".