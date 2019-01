Annuncio

Si avvicina la messa in onda della seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2019, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alvin nelle vesti di inviato. Nel corso del secondo appuntamento che vedremo in onda il 31 gennaio in televisione ci sarà anche la prima eliminazione definitiva per uno dei tre concorrenti a rischio. In rete impazzano già i sondaggi sul nome del primo possibile eliminato di quest'anno e al momento la super-favorita sembra essere Taylor Mega. [VIDEO]

Taylor Mega prima possibile eliminata dal cast dell'Isola dei famosi 2019

I tre concorrenti che si stanno sfidando al televoto per la prima eliminazione dal cast dell'Isola dei famosi, che avverrà nel corso della seconda puntata di giovedì 31 gennaio sono: Kaspar Kapparoni, Taylor Mega e Demetra Hampton. I sondaggi di queste ore parlano chiaro e stando al gradimento del pubblico social, colei che potrebbe essere fatta fuori dal cast del reality show potrebbe essere proprio la giovane modella, ex fidanzata di Sfera Ebbasta.

In diversi sondaggi, tra cui quello di Fanpage, Taylor Mega viene 'rigettata' dal pubblico che vorrebbe vederla fuori dall'Isola dei famosi. Al secondo posto, invece, si piazza Demetra Hampton seguita da Kaspar Kapparoni, tra i concorrenti più amati di questa edizione.

I dubbi su Taylor Mega e i sospetti sulla sua partecipazione all'Isola

Il pubblico dell'Isola dei famosi 2019, quindi, potrebbe 'punire' Taylor complice anche la figuraccia che ha fatto la scorsa settimana in diretta, quando venne smascherata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. Quest'ultima, infatti, rivelò che Taylor sui social aveva detto ai suoi fan che sarebbe ritornata in Italia dopo tre settimane.

Un annuncio che aveva fatto storcere il naso alla conduttrice [VIDEO] la quale, senza troppi mezzi termini ,chiese spiegazioni a Taylor per capire se dietro questo suo annuncio si celassero accordi economici che aveva preso prima ancora di iniziare l'avventura con l'Isola. La modella, però, negò categoricamente le accuse che le vennero mosse dalla Marcuzzi, anche se i dubbi della conduttrice e anche del pubblico da casa non sono scomparsi e in molti sospettano che la Mega abbia un 'piano' già ben prestabilito.

Nel corso di questa seconda puntata dell'Isola ci sarà anche un nuovo ingresso nel cast: trattasi di Stefano Bettarini che, dopo essersi messo in gioco come inviato, sarà uno dei concorrenti ufficiali di quest'anno.