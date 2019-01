Annuncio

Il 2018 non è stato certamente un anno favorevole per Marco Bocci e Laura Chiatti. I due attori si sono conosciuti sul set e, dopo poco tempo, hanno deciso di sposarsi. Attualmente sono genitori di due splendidi bambini Enea e Pablo di 4 e 2 anni. La loro vita al di fuori delle telecamenre è molto tranquilla, infatti, si sono trasferiti a vivere in un piccolo paesino iin Umbria. Laura Chiatti [VIDEO], però, ha deciso di raccontare [VIDEO] alcuni momenti difficili che la coppia ha dovuto affrontare los corso anno.

Suo marito Marco Bocci nel 2018 ha contratto una malattia: un herpes che si è esteso al cervello e lo ha portato al ricovero ospedaliero e poi all'intervento.

Marco Bocci ha avuto un herpes che si è esteso al cervello, Laura Chiatti racconta tutto

A distanza di un po' di tempo, è emersa tutta la verità in merito alla malattia di Marco Bocci. L'attraente protagonista di Squadra Antimafia, infatti, lo scorso anno si è trovato a fare i conti con un problema di salute molto grave.

Il ragazzo è stato affetto da un herpes molto invasivo che si è esteso al cervello. L'attore, pertanto, si è sottoposto ad un ricovero ospedaliero che lo ha portato a stare molto tempo lontano da casa e dai suoi figli. Accanto a lui, però, c'è sempre stata la moglie Laura Chiatti. La donna, infatti, nel corso di un'intervista al settimanale Grazia, ha svelato dei particolari inaspettati in merito a quel periodo. L'attrice, inaftti, ha raccontato di non essersi mai allontanata da suo marito. Pur di stargli accanto e poter tornare da lui ogni sera, ha anche rifiutato un film, nonostante lui la spingesse a non rinunicare.

Laura Chiatti alle prese con i problemi di salute della madre

La donna ha rivelato di non essersela sentita di lasciare da solo il suo compagno nemmeno per un minuto. Così, insieme, sono riusciti a superare anche questo periodo difficile.

Questo, però, non è stato l'unico evento triste nella vita di Laura per quanto riguarda il 2018. L'anno appena trascorso, infatti, ha visto l'attrice alle prese con i problemi di salute della madre. La donna ha rivelato che, anche in quella circostanza, era impegnata con le riprese di un film e, nonostante gli impegni lavorativi, non ha mai lasciato da sola nemmeno la mamma: "Dormivo in ospedale, alle tre mi venivano a prendere per stare sul set alle sei". Insomma, un anno davvero duro per la Chiatti, anche se probabilmente è servito a fortificarla e a intensificare l'amore verso Marco Bocci [VIDEO].