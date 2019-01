Annuncio

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda serata di 55 Passi nel Sole, lo show dedicato alla lunga carriera di Albano Carrisi. Come accaduto durante la prima puntata il cantante di Cellino San Marco ha fatto emozionare davvero tutti con i duetti insieme alla sua ex moglie Romina Power. Inoltre, sono stati molto apprezzati anche i duetti con gli ospiti presenti per l'imperdibile occasione. Durante la prima serata a far scendere una lacrimuccia ci avevano pensato Cristel Carrisi, Al Bano, Romina e Lino Banfi con l'interpretazione di una poesia del poeta libanese dedicata ai figli [VIDEO].

Impossibile non ricordare la giovane Ylenia, scomparsa da 25 anni nel nulla a New Orleans.

Questa volta il pubblico presente negli studi Mediaset ed i telespettatori si sono emozionati nel rivedere i due ex coniugi mano nella mano.

Romina junior è salita sul palcoscenico per dedicare un brano al nonno e l'emozione ha subito preso il sopravvento. Al termine della performance canora, Romina è stata invitata dalla sorella e conduttrice Cristel ad andare al centro dello studio per vedere un filmato. Al Bano così ha mandato in onda una scena riguardante il giorno del matrimonio tra lui e l'artista statunitense avvenuto il 26 luglio del 1970. Il momento è stato particolamente toccante e davvero tutti i presenti si sono emozionati nel vedere Al Bano e Romina tenersi per mano. I due artisti per tutto lo show hanno intonato duetti e ballato perfino un lento. Commovente anche il brano cantanto dal Leone di Cellino dedicato alla sua mamma Jolanda.

Lo show di Al Bano sconfitto dalla Coppa Italia

La prima puntata di 55 Passi nel sole ha raggiunto dei numeri davvero importanti.

Questa volta però lo show dedicato ad Al Bano è stato sconfitto dalla messa in onda della Coppa Italia. Sono ben 7 milioni gli italiani che hanno assistito alla prima disfatta stagionale della Juventus contro un'Atalanta agguerrita. Oltre 3 milioni di telespettatori con uno share del 16,1% invece hanno seguito Canale 5.

Loredana Lecciso lancia una frecciatina al suo ex compagno

Loredana Lecciso è stata la grande esclusa dello show in entrambe le puntate. Della showgirl e dei suoi due figli avuti da Al Bano non c'è stata nessuna traccia a 55 Passi nel Sole. La Lecciso ieri ha pubblicato su Instagram un video mentre ad una festa dove erano presenti anche Pupo e Mara Venier intonavano Nostalgia Canaglia, il pezzo che Al Bano ha cantato in diretta con la sua ex moglie. In poco tempo sul profilo della donna sono arrivati numerosi commenti di vario genere. In molti hanno pensato che la scelta di quel brano non sia stata poi così casuale [VIDEO].