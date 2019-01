Annuncio

Ieri, domenica 27 gennaio, Barbara D'Urso ha ospitato Paola Caruso a Domenica Live. Nella precedente puntata, la conduttrice aveva letto al pubblico una lettera, inviata da Paola [VIDEO], nella quale erano formulate delle accuse molto pesanti nei confronti del suo ex fidanzato Francesco Caserta e di tutta la sua famiglia.

In seguito a tali accuse, la famiglia del ragazzo si è sentita in dovere di rispondere smentendo, ovviamente, tutto quanto rivelato dalla showgirl.

L'ex "Bonas" di Avanti un altro, allora, è tornata da Barbara D'Urso per chiarire ulteriormente il suo punto di vista e per fare un annuncio importante: "Chiederò il DNA del mio bambino".

Paola e le accuse da parte della famiglia del suo ex fidanzato

Paola Caruso è entrata nel nono mese di gravidanza. La ragazza si sta accingendo a partorire senza l'appoggio di nessun membro della famiglia del papà del bambino. La ragazza, nella lettera letta domenica scorsa dalla D'Urso, aveva rivelato di aver ricevuto delle pesantissime accuse da parte della famiglia del suo ex. La showgirl aveva parlato di minacce di morte [VIDEO] nei suoi confronti e in quelli del piccolo Michele.

La D'Urso, naturalmente, era rimasta incredula ed aveva chiarito che quella era la sua versione dei fatti, pertanto, ha dato la possibilità di rispondere anche alla controparte. I membri della famiglia di Caserta, infatti, hanno categoricamente smentito tutto ed hanno accusato la Caruso di essersi mostrata sempre ostile nei confronti del bambino che Francesco ha con un'altra donna.

L'ex Bonas chiederà il DNA del suo bambino per certificare la paternità di Francesco Caserta

All'interno del salotto di Barbara D'Urso, dunque, la ragazza è intervenuta nuovamente sulla vicenda ribadendo il suo punto di vista ma, in più, ha svelato una cosa che ha spiazzato tutti. Il suo ex fidanzato, infatti, aveva messo anche in dubbio la reale paternità del bambino. Caserta, infatti aveva svelato di essere in dubbio sulla vicenda.

La Caruso, allora, allo scopo di dissipare ogni dubbio in merito, ha fatto il suo annuncio spiazzante: "Chiederò il test del DNA di mio figlio". Paola, infatti, ha svelato di non temere nulla e di essere estremamente sicura circa la paternità del bambino, pertanto, non accetta che le vengano formulate simili accuse. Il test del DNA, infatti, metterà una volta per tutte a tacere ulteriori pettegolezzi in merito. Come proseguirà la vicenda?