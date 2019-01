Annuncio

Sabato 26 gennaio andrà in onda la terza puntata di "C'è Posta per te", il people-show di Maria De Filippi che nei primi due appuntamenti ha conquistato i telespettatori, battendo la concorrenza della prima serata del sabato con ascolti record. A partire dalle 21:20, il programma di Canale 5 svelerà nuove storie di persone comuni, pronte a regalare al pubblico tante emozioni, supportate anche da ospiti d'eccezione.

Infatti, per domani sera, nello studio di Maria De Filippi sono attesi il conduttore Gerry Scotti e gli ex attori di "Squadra antimafia" Marco Bocci e Giulia Michelini.

Anticipazioni C'è posta per te: Marco Bocci e Giulia Michelini ospiti della terza puntata

Sabato 26 gennaio, tra gli ospiti di Maria De Filippi ci sarà una coppia di attori amatissima dai telespettatori di "Squadra antimafia", ma non solo.

Si tratta di Marco Bocci e Giulia Michelini, i quali non sono nuovi alla trasmissione del sabato sera di Canale 5, essendo intervenuti anche nelle edizioni precedenti per donare un sorriso ad alcuni fan. Ad esempio, proprio lo scorso anno l'interprete umbro aveva presenziato al programma insieme alla moglie Laura Chiatti.

Protagonisti della fiction tv andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 2009 al 2016, i due artisti sono rimasti nel cuore del pubblico che continua a seguirli con grande affetto. Dopo la toccante storia di Denise e Deborah della scorsa settimana - le due ragazze omosessuali che hanno realizzato il sogno di sposarsi [VIDEO] dopo aver partecipato a "C'è posta per te" - si prevedono nuove emozioni anche per domani.

Puntata del 26 gennaio: Gerry Scotti a C'è posta per te

Marco Bocci e Gulia Michelini non saranno gli unici ospiti della terza puntata di "C'è posta per te". Infatti tra i protagonisti dello show ci sarà anche il conduttore Gerry Scotti che farà una gradita sorpresa al destinatario della posta [VIDEO].

In queste ultime settimane, il presentatore lombardo è andato in onda con la nuova versione del quiz "Chi vuol essere milionario?", format di successo di qualche anno fa riproposto da Mediaset in questa stagione televisiva. Dunque, non è da escludere che anche in questo caso possa trattarsi di un momento toccante ma allo stesso tempo divertente, tenendo conto dell'ironia dell'ex conduttore di "Caduta libera".

Ricordiamo che le puntate di "C'è posta per te" sono disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, mentre sul sito Witty Tv è possibile rivedere i momenti salienti di ogni appuntamento settimanale.