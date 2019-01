Advertisement

Manca poco all'inizio della nuova edizione de 'L'Isola Dei Famosi' che sarà condotta da Alessia Marcuzzi [VIDEO] e si sta formando il cast per la partecipazione dei personaggi vip in qualità di naufraghi. In questi mesi si sono fatti i nomi di molti vip, allo stato attuale la 'squadra' sarebbe quasi completata: è certa la presenza del giornalista Paolo Brosio che può essere una figura determinante per il successo del format. Inoltre non si può escludere la partecipazione di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen che in passato ha preso parte alla penultima edizione de 'Il Grande Fratello Vip'.

Il settimanale 'Spy' ha fornito delle anticipazioni in merito ai partecipanti de L'Isola dei Famosi: una novità importante si ritrova nella presenza del cantante Riccardo Fogli, ex componente dei 'Pooh'.

Le sorprese, però, non sono finite perché stando a quanto raccontato da Spy, tra pochi giorni dovrebbe esserci la firma di un ex calciatore di Serie A finito al centro delle cronache rose per le sue conquiste femminili. Inoltre si annovera la presenza a L'Isola Dei Famosi dell'ex partecipante della prima, storica edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, mentre Alvin passa da inviato della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi a concorrente. Dovrebbe inoltre essere confermata la presenza di Daniele Bossari nel ruolo di inviato.

I nomi dei partecipanti

Stando alle indiscrezioni, ci sarà la partecipazione di un volto noto al pubblico per la presenza al talent show condotto da Maria De Filippi, 'Amici'. Una curiosità riguarda la presenza nel cast di Sarah Altobello considerata la sosia italiana di Melania Trump, ma il settimanale Spy ha rivelato che ci sono stati dei rifiuti da parte di alcuni vip.

Un esempio si ritrova in Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte che ha deciso di non accettare l'ingaggio. Prende parte alla nuova edizione de L'Isola Dei Famosi il campione di judo Marco Maddaloni, lo stesso discorso vale per la web influencer Taylor Mega.

Alda D'Eusanio favorita come opinionista

Daniele Bossari dopo la partecipazione come opinionista nella scorsa edizione de L'Isola Dei Famosi si appresta a vestire i panni di inviato mettendosi a confronto con una nuova esperienza. In questi anni è stato molto presente in Mediaset a seguito della vittoria della seconda edizione de Il Grande Fratello Vip. Bossari sembra aver battuto la concorrenza del "rivale" Walter Nudo che era stato considerato uno dei papabili per fare l'inviato nella trasmissione [VIDEO] di Alessia Marcuzzi. Infine, tra i nomi degli opinionisti sembra aver avuto la meglio Alda D'Eusanio.