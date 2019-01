Annuncio

L'ultimo numero di Chi ha confermato un Gossip che circola da giorni sul web: paola di benedetto e Federico Rossi sarebbero in forte crisi. Stando alla notizia che ha riportato il settimanale di Alfonso Signorini il periodo no che starebbe vivendo la coppia sarebbe iniziato durante le feste di Natale. Nello specifico sembra che al cantante non sia andata giù la decisione della fidanzata di trascorrere il Capodanno a St. Moritz con Stefano De Martino anziché seguirlo nei suoi spostamenti di lavoro.

Paola a Capodanno con Stefano De Martino: Fede non avrebbe gradito

Sono giorni che sul web non si parla d'altro che dell'allontanamento che c'è stato tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto sui social network; da un momento all'altro, infatti, i due ragazzi hanno smesso di seguirsi su Instagram [VIDEO], scatenando la curiosità dei fan sulla loro relazione.

Il settimanale "Chi", nel suo numero uscito il 30 gennaio, ha confermato il periodo buio che starebbe vivendo la coppia, ma ha anche provato a spiegare quali sarebbero i motivi che hanno portato a questa ingarbugliata situazione.

Nella rubrica "Chicche di Chi", dunque, si legge: "Fede del duo Benji&Fede è volato in America per lavoro, lasciando in Italia la fidanzata Paola. Qualcosa tra loro è cambiato perché entrambi hanno smesso di seguirsi sui social e lui ha addirittura tolto le foto e i like che aveva messo alle foto dell'ex naufraga".

Oltre a riassumere quello che è successo negli ultimi giorni, e che i più attenti avevano già notato, la rivista di gossip ha aggiunto: "La crisi tra loro è scoppiata a Natale, quando Chi aveva scritto che la giovane avrebbe trascorso l'ultimo dell'anno a Sankt Moritz con Stefano De Martino".

Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha concluso confermando che la vacanza sulla neve tra la Di Benedetto a casa del ballerino di Amici c'è stata eccome, proprio nei giorni in cui Federico girava l'Italia per alcuni impegni di lavoro. Secondo recenti indiscrezioni, dunque, la scelta di "Madre Natura" di preferire la compagnia di Stefano ed altri amici a quella del compagno la notte di Capodanno, non sarebbe piaciuta affatto al cantante e da lì sarebbe iniziata una crisi di coppia che sembra continuare ancora oggi.

Belen, Paola e Gilda: quante donne per il ballerino

Paola Di Benedetto è soltanto l'ultima ragazza che viene accostata a Stefano De Martino dai giornali di gossip; in queste settimane, infatti, sono stati tantissimi i flirt o i ritorni di fiamma che sono stati attribuiti al napoletano. Se il rapporto tra il ballerino e l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi pare sia nato esclusivamente in seguito all'amicizia che sua sorella Adelaide ha instaurato con la showgirl, quelli che il diretto interessato intrattiene con molte sue ex continuano a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip.

Risale a pochi giorni fa, per esempio, la romantica dedica che Belen Rodriguez ha fatto al padre di suo figlio in radio; oltre a cantargli "Vivimi" di Laura Pausini, l'argentina ha scatenato l'entusiasmo dei fan quando ha detto all'ex marito "Ti aspetto a casa".

Un'altra ex che Stefano pare non abbia smesso di frequentare è Gilda Ambrosio; il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, ha raccontato di aver visto i due in atteggiamenti intimi in un locale di Milano. [VIDEO]

E Chiara Scelsi, la modella accanto alla quale De Martino era stato paparazzato prima delle vacanze di Capodanno, che fine ha fatto?