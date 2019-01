Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita [VIDEO], la telenovella scritta da Aurora Guerra, che intrattiene da ormai molti anni i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, appena andate in onda in terra iberica, si soffermano su Trini e Celia, interpretate dalle attrici Anita Del Rey e Ines Aldea. La moglie di Ramon, infatti, darà alla luce una bellissima bambina, che riceverà le attenzioni morbose da parte di Celia.

Una Vita, trame spagnole: Trini incinta, Celia abortisce

La gravidanza di Trini sarà al centro delle trame delle puntate di Una vita, in onda attualmente in Spagna.

La donna, infatti, diventerà mamma per la prima volta di una femminuccia, tramite il parto cesareo.

Dagli spoiler spagnoli, si evince che Ramon (Juanma Navas) all'inizio dimostrerà di non essere molto contento in quanto teme che la nascita di un bebè possa nuocere alla salute della sua sposa troppo in là con l'età.

Advertisement

Poi accetterà di avere in casa un nuovo erede, tanto da aiutare la moglie in questa nuova avventura. Trini, nel frattempo, scoprirà che anche la sua amica Celia aspetta un bambino. Una gioia che durerà troppo poco, in quanto la moglie di Felipe Alvarez Hermoso cadrà rovinosamente a terra mentre correva a chiedere aiuto per Trini. La moglie del Palacio Senior, infatti, comincerà ad accusare dei malesseri sempre più invalidanti, tanto che i famigliari saranno sempre più preoccupati per la sua salute. Infine Celia scoprirà di aver abortito, tanto che il marito incolperà Trini dell'accaduto.

Una Vita, anticipazioni: Trini partorisce Milagros, Celia ossessionata dalla nuova arrivata

Le trame delle nuove puntate di Una Vita in onda a fine gennaio in Spagna, svelano che Celia non darà ascolto ai consigli del consorte, tanto da riappacificarsi con la sua amica del cuore, le cui condizioni si aggraveranno sempre di più.

Advertisement

I migliori video del giorno

I medici, infatti, riterranno opportuno sottoporla ad un parto cesareo d'urgenza, dopo il sopraggiungere di ulteriori crisi.

Fortunatamente il parto si concluderà nei migliori dei modi, in quanto Trini riuscirà a dare alla luce una bambina [VIDEO] di nome Milagros, che riempirà di orgoglio il povero Ramon. Possiamo anticipare che Celia Alvarez Hermoso dimostrerà un atteggiamento morboso verso la nuova arrivata. La donna, infatti, non si staccherà un attimo da Milagros, tanto da infastidire i novelli genitori. Ricordiamo ai telespettatori dello sceneggiato iberico che per vedere questi episodi inediti dovremo attenderà ancora un anno a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.