A pochi giorni dalla romantica canzone che Belen Rodriguez gli ha dedicato da Radio 105, Stefano De Martino è finito al centro del Gossip per essersi riavvicinato ad una sua ex che non è l'argentina. Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, ha usato Instagram per raccontare un episodio al quale ha assistito personalmente: il napoletano e Gilda Ambrosio di nuovo insieme in atteggiamenti molto più che amichevoli.

De Martino: Belen o Gilda? Il gossip impazza

Risale a pochissimi giorni fa la dedica che Belen Rodriguez ha fatto a Stefano De Martino in radio; interpellata dai conduttori di "105 Take Away" a scegliere una canzone da far ascoltare all'ex marito che era in collegamento telefonico, la showgirl ha spiazzato tutti optando per "Vivimi" di Laura Pausini. [VIDEO]

Il brano in questione, è un inno all'amore vissuto senza paura, al coraggio di stare insieme nonostante tutto; "Non ho bisogno più niente adesso che, mi illumini d'amore dentro e fuori...

Credimi se puoi, credimi e vedrai, non finirà mai", recitano i versi che l'argentina ha intonato l'altro giorno.

Inutile dire che questo siparietto che è andato in scena a Radio 105, ha scatenato il gossip sui genitori di Santiago e su un loro tanto chiacchierato ritorno di fiamma. Quando la 34enne ha salutato il ballerino dicendogli "Ti aspetto a casa", poi, i fan dell'ex coppia non hanno potuto trattenere la gioia e continuare a credere in un ricongiungimento che fino ad oggi non c'è mai stato.

Mentre sul web non si parla d'altro che del riavvicinamento tra Belen e Stefano, Gabriele Parpiglia ha usato i suoi social per dare una notizia che ha spiazzato un po' tutti: pare che il napoletano abbia sì ripreso i contatti con una sua ex, ma che questa ex non sia la Rodriguez.

Rispondendo al "Fammi una domanda" su Instagram, il giornalista di gossip ha fatto sapere di aver visto con i suoi occhi De Martino in un locale in atteggiamenti intimi con Gilda Ambrosio, la stilista con la quale il ragazzo ha ammesso recentemente di aver avuto una relazione.

Belen e Stefano: uniti solo per amore di Santiago?

Parpiglia ha svelato di aver incontrato Stefano e Gilda a Milano e di averli visti molto vicini: il racconto del giornalista è contenuto anche all'interno dell'ultimo numero di "Spy", pare con foto esclusive di quella serata.

Come mai De Martino è stato pizzicato di nuovo accanto alla bella Ambrosio? Che la romantica dedica di Belen non abbia fatto alcun effetto al ballerino perché il suo cuore è già occupato?

Quello che ha sostenuto la penna di "Chi" qualche giorno fa, è che il napoletano non avrebbe alcuna intenzione di tornare con la Rodriguez [VIDEO]; il rapporto che i due ex hanno ricostruito in questi mesi, sarebbe dovuto unicamente alla serenità del figlio Santiago.

Per quanto riguarda il legame con la stilista 27enne, qualche settimana fa il futuro conduttore di "Made in Sud" ha ammesso: "Lei è l'unica che ho frequentato per un periodo dopo la separazione. Nonostante sia molto talentuosa, è finita nel frullatore del gossip per colpa mia".

Con queste parole dette a Fanpage, Stefano ha confessato per la prima volta di essere stato fidanzato con la Ambrosio; quando mesi fa venivano paparazzati insieme, in vacanza o a Milano, i due dicevano di essere solo ottimi amici. E oggi, come stanno le cose tra loro?