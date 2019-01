Annuncio

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati? Questa è l'indiscrezione di Gossip che gira sul web proprio in queste ore. Principalmente, i fan di entrambi si sono allertati per un dettaglio non da poco: infatti, Federico e Paola avrebbero perfino smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Questo, a detta di molti, sarebbe il chiaro segnale di un allontanamento definitivo.

Naturalmente, potrebbe anche esserci un litigio molto importante in corso.

Del resto, anche coppie storiche come Fedez e Chiara Ferragni [VIDEO] ogni tanto, nel corso del loro fidanzamento, avevamo eliminato il "Segui" reciproco dai loro profili ufficiali durante pesanti battibecchi.

Paola e Fede, storia al capolinea?

Proprio di recente, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin, confidandosi con Diva e Donna, aveva parlato di un colpo di fulmine tra di loro. Dopo aver capito di piacersi reciprocamente, la storia è diventata presto molto importante. Lui è diventato famoso grazie alla musica, facendo parte del duo musicale Benji e Fede. Lei invece, dopo un passato da modella, è arrivata sull'Isola dei Famosi [VIDEO], cominciando una storia con Francesco Monte.

Tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte era anche iniziata una frequentazione speciale ma, dopo pochi mesi, l’ex tronista di Uomini e Donne si era accorto di non essere abbastanza innamorato da portare avanti la loro relazione. Dopo poco tempo, l’ex isolana ha intrapreso una conoscenza con Federico Rossi e così, anche per merito di un avvistamento fotografico tra le pagine di Ch’, la conferma della loro storia è arrivata dopo pochissimo tempo.

Sempre su Diva e Donna, Paola Di Benedetto ha raccontato: "Federico è un ragazzo straordinario molto intelligente e ha una grande personalità. Insieme ridiamo e ci divertiamo moltissimo". Cosa può essere accaduto di spiacevole in così poco tempo? Poi, l’intervista è proseguita parlando del loro primo casuale incontro avvenuto nel bar di un albergo dove entrambi alloggiavano a Milano.

Gli indizi della rottura

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono fidanzati la scorsa estate. Dopo avere passato fianco a fianco anche le vacanze natalizie, l’arrivo del 2019 pare essere stato "fatale". Lei ha cominciato a lavorare con la Gialappa’s Band a Mai Dire Talk e lui si è buttato anima e corpo sul lavoro, al fianco del socio Benjamin Mascolo. Attualmente il cantante si trova negli Stati Uniti mentre la modella è rimasta in Italia. L’ultimo scatto insieme condiviso sui social, risale all’8 gennaio quando la Di Benedetto ha festeggiato il suo compleanno.