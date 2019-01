Annuncio

Caterina Balivo intervista tanti personaggi famosi nel suo programma 'Vieni da me': presentatori, attori e cantanti che si raccontano nel programma pomeridiano di Rai Uno. Ma ce n'è uno che forse non verrà mai: Patrick Dempsey [VIDEO]. L'attore, a Roma per girare la serie di Sky prodotta da Lux Vide, 'I diavoli', poteva essere un ospite della Balivo, ma per motivi personali non sarà così: sembra che sia il marito della conduttrice ad essere contrario perchè geloso del bell'attore statunitense, l'interprete del dottor Derek Shepherd in Grey's Anatomy per ben 11 stagioni.

Inutile dire che sarebbe stata un'ottima occasione per innalzare notevolmente gli ascolti del programma, seguito principalmente dal pubblico femminile.

Patrick Dempsey a 'Vieni da me': il marito della Balivo non è d'accordo

Caterina Balivo ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Confidenze' in cui ha parlato della possibilità di avere in studio Patrick Dempsey.

La conduttrice di Rai Uno ha scoperto che il marito, manager e scrittore di successo, Guido Maria Brera, in questi giorni ha incontrato l'attore statunitense per motivi di lavoro. La Balivo [VIDEO] ha chiesto al marito di farglielo conoscere, ma l'uomo si è rifiutato perchè è molto geloso della moglie. Anche lei, ha ammesso, è gelosissima, tanto da controllare sempre il cellulare del marito. Visto che, in fatto di gelosia, lui è peggio di lei - a detta della presentatrice - l'uomo, ormai, si è rassegnato agli assidui controlli della moglie.

Patrick Dempsey recita ne 'I diavoli', serie tratta dal romanzo di Brera

Caterina Balivo ha dichiarato che il marito ha incontrato Patrick Dempsey per motivi di lavoro. Guido Maria Brera è un manager, ma anche uno scrittore di romanzi, finora tre. Uno di questi è 'I diavoli', da cui è stata tratta l'omonima serie, prodotta da Sky Italia e Lux Vide.

Nel libro la trama ruota attorno ad una guerra nel mondo del fisco che avviene tra lotte per il potere e imbrogli. Patrick Dempsey [VIDEO] interpreta uno dei personaggi protagonisti della serie, insieme all'attore Alessandro Borghi, diventato famoso grazie al ruolo di Aureliano in Suburra. Ancora non si conoscono i dettagli nè la data di messa in onda, si sa che è girata in lingua inglese e le riprese si stanno svolgendo tra Roma e Londra. Si tratta della prima produzione originale di Sky Italia, co-finanziata e distribuita da Sky Vision, un financial thriller composto da dieci episodi.