Ancora una volta è l'Italia la meta preferita da Patrick Dempsey. L'attore, divenuto famoso per aver interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd in Grey's Anatomy [VIDEO], ha ufficialmente scelto il 'Bel Paese' per proseguire la sua sfavillante carriera di attore e non solo. Dopo aver partecipato come ospite nei vari programmi di Maria De Filippi, aver realizzato numerosi spot pubblicitari per la compagnia telefonica Vodafone ed aver girato in lungo ed in largo le principali città, Patrick, attualmente impegnato sul set del telefilm 'Diavoli' accanto ad Alessandro Borghi, si troverà nuovamente in Italia per partecipare ad un evento di Moda nel capoluogo toscano.

Patrick Dempsey super ospite dell'evento di moda 'Pitti uomo' il 9 gennaio

Dopo le festività natalizie trascorse in Svizzera, Patrick Dempsey [VIDEO] è pronto a tornare in Italia, e non solo, per continuare le riprese del suo nuovo telefilm.

L'attore, infatti, parteciperà all'evento organizzato da Pitti Uomo che da ben 95 anni rivela le tendenze della nuova stagione. L'edizione 2019 si svolgerà a Firenze da martedì 8 gennaio a venerdì 11 gennaio, ma solo durante uno di questi giorni sarà possibile incontrare Patrick Dempsey. In particolare, l'attore sarà presente alla Limonaia del Giardino Corsini in via della Scala 115, mercoledì 9 gennaio, a partire dalle 9.30. Fonti non ufficiali assicurano che Patrick arriverà proprio nella giornata di oggi in Italia, tuttavia il profilo Instagram dell'attore non rivela alcuna informazione. Top secret anche la data di rientro negli States ma, verosimilmente, Dempsey si sposterà a Roma per proseguire le riprese del telefilm, prodotto da Sky Italia, 'Diavoli' che lo vede protagonista accanto ad Alessandro Borghi.

Patrick Dempsey presto a Catania?

Gli impegni nel capoluogo fiorentino prima, e in quello romano poi, potrebbero tuttavia non essere gli unici a cui Patrick Dempsey si dedicherà. Nel mese di ottobre, infatti, il web è stato invaso dalla notizia che il bell'attore sarebbe stato presto impegnato nella realizzazione di uno spot Vodafone a Catania, più precisamente sull'Etna. La notizia era stata confermata dal sindaco della città Salvo Pogliese tramite questo messaggio diffuso su Facebook: 'Posso oggi annunciare che è stato tutto risolto: le autorizzazioni sono state date, la Vodafone girerà lo spot sull’Etna con Patrick Dempsey, e il nostro territorio godrà di una opportunità irripetibile di promozione'. Tuttavia, ad oggi, nessuna informazione circa la data dell'inizio delle riprese. Verosimilmente si attenderà l'inizio della primavera.