Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 8 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'esordio di ieri è stato positivo sul fronte degli ascolti a conferma di come la parte dedicata a dame e cavalieri piaccia agli italiani. E sebbene in molti critichino i soliti siparietti legati a Gemma Galgani, non si può negare che gli ingredienti siano vincenti e che il Trono Classico risulti ancora una spanna al di sotto dei protagonisti più 'maturi'. Dopo avere seguito una prima puntata dell'anno all'insegna del ritorno di fiamma tra Gemma e Rocco Fredella [VIDEO], questo pomeriggio sarà un'altra dama ad occupare gran parte della puntata tra una polemica e uno scherzo che risulterà non troppo gradito.

La protagonista del giorno sarà infatti Angela Di Iorio, che leggerà una lettera scritta ad Aladino nella quale parlerà un po' di se stessa, spiegando le ragioni che l'hanno spinta ad essere attenta al benessere economico.

Uomini e donne anticipazioni: nuove polemiche con Tina e Gianni

La parte della puntata odierna di Uomini e donne dedicata ad Angela Di Iorio si aprirà con la lettera indirizzata ad Aladino. La dama racconterà di avere ricevuto una lampada da Babbo Natale grazie alla quale potrà realizzare il suo desiderio: trovare un uomo buono e sincero che sappia capirla. Angela spiegherà di avere dedicato tutta la sua vita ai figli e di avere fatto in modo di dare loro tutto ciò di cui avevano bisogno. Per questo motivo ha speso tutti i suoi soldi ma sogna ancora di godersi la vita con viaggi, crociere, cene o altro. Le parole della dama renderanno inevitabile la reazione di Gianni Sperti, secondo il quale tutte le mamme si comportano in questo modo e lei non è affatto diversa, essendosi sacrificata per l'amore dei suoi figli.

Le critiche di Gianni e di Tina Cipollari saranno ancora rivolte alle dichiarazioni della Di Iorio, secondo la quale non c'è nulla di male a desiderare un'esistenza benestante. Ma secondo gli opinionisti, con queste parole lei dimostra di essere una persona che approfitta degli altro o "un'arrampicatrice sociale".

Puntata di oggi, Uomini e donne: lo scherzo ad Angela

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 8 gennaio proseguono con la dura reazione di Angela Di Iorio davanti alle accuse di Tina Cipollari e Gianni Sperti. La dama minaccerà anche di lasciare il programma ma la sua promessa non verrà presa in considerazione dai due opinionisti, convinti che alle parole non seguiranno i fatti. Successivamente la donna, al centro di nuove discussioni che coinvolgeranno anche il pubblico, parlerà della sua uscita con un cavaliere per un aperitivo. Sebbene la serata sia andata bene, lei non intenderà proseguire con la conoscenza a causa della differenza d'età. Sarà poi la volta di un divertente siparietto organizzato da Tina Cipollari. [VIDEO] Maria De Filippi annuncerà la presenza di un uomo arrivato per conoscere Angela e ben più giovane di lei.

Questa volta la donna sarà lusingata davanti a tale interesse e non si tirerà indietro nell'ammettere di volerlo conoscere un po' meglio. Ma l'arcano verrà presto svelato perché quella persona altri non sarà che il fratello di Tina, che ha accettato di prendere parte allo scherzo ai danni della Di Iorio.