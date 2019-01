Advertisement

Advertisement

Ieri, martedì 9 gennaio è andata in onda la seconda puntata de “La compagnia del cigno”, la fiction di RAI 1 dedicata alla musica e alle avventure degli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. I due episodi andati in onda si chiamavano rispettivamente: “Il primo concerto” e “La scelta di Barbara [VIDEO]” e si sono rivelati molto avvincenti e decisamente apprezzati anche dal pubblico da casa. Per chi si fosse perso la puntata potrà riguardarla in replica streaming.

Dove vedere la replica della seconda puntata de 'La compagnia del cigno'

Nel dettaglio, vi sveliamo che la seconda puntata della fiction di Rai Uno "La compagnia del cigno" potrà essere riguardata all'interno del sito RaiPlay.

Advertisement

Quest'ultimo è un portale completamente gratuito che, quotidianamente, inserisce i programmi trasmessi sulle rete Rai.

Installando l'omonima App sarà possibile vedere la replica della puntata persa anche tramite cellulare o tablet. Inoltre, potrà essere vista in qualsiasi momento della giornata: basterà disporre di una sufficiente connessione internet.

Riassunto seconda puntata: ansia all’interno del Conservatorio

Al Conservatorio si respira aria tesa. È in arrivo un famoso maestro d’orchestra, tale Ruggero Fiore, e Marioni vuole che tutti gli studenti siano presenti e diano il meglio. Il maestro assegna a quattro esponenti dell’istituto l’incarico di suonare dei brani, i prescelti sono Sara, Matteo, Barbara e Domenico. Soprattutto Barbara, però, si trova in difficoltà a destreggiarsi tra i numerosi impegni che ha.

Advertisement

Allo stesso tempo, però, non è disposta a rinunciare a nulla, specie perché teme il giudizio di sua madre. Così si barcamena tra gli impegni del liceo, quelli al Conservatorio e quelli come membro dell’orchestra fino a che non ha un crollo fisico compromettendo, così, la sua performance nell’orchestra: per tale ragione viene cacciata via.

La compagnia del cigno: Marioni 'non è come sembra'

Barbara, dopo essere stata estromessa dall’orchestra [VIDEO] ha timore di rivelare alla madre la verità ed inizia a girovagare per la città senza una meta. I suoi compagni cercano di aiutarla ma lei rifiuta, vorrebbe al suo fianco solo Domenico, il quale sembra non accorgersi di lei. Nel frattempo i genitori di Robbo continuano ad essere immersi nelle loro estenuanti discussioni mentre Antonina si mette alla ricerca dei genitori affidatari del figlio, che vuole vederlo senza il consenso del giudice. Al Conservatorio, intanto, arriva il maestro Fiore e, seppur i suoi modi risultino completamente diversi da quelli del Maestro Marioni, la sua venuta servirà ai ragazzi de “La compagnia del cigno” a scoprire che i modi burberi del loro professore sono in realtà una forma d’amore.