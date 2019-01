Annuncio

A distanza di 22 anni ritorna in onda su Canale 5 la fiction La dottoressa Giò che vede protagonista la stakanovista Barbara D'Urso. La conduttrice e attrice a partire da questa sera, domenica 13 gennaio, riporterà in televisione questo programma molto amato dal pubblico che da tempo chiedeva a gran voce di poter rivedere le avventure della ginecologa Giò in prime time. Non potete seguirla in prima visione assoluta questa sera? Nessun problema, perché potrete rivedere la puntata d'esordio della fiction in streaming online. [VIDEO]

Dove rivedere la prima puntata de La dottoressa Giò in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere il primo dei quattro nuovi episodi de La dottoressa Giò di questa sera in replica streaming online accedendo al sito web gratuito Mediaset Play, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, avrete la possibilità di rivedere gli episodi dell'amata fiction Tv con Barbara D'Urso in qualunque momento lo desiderate e soprattutto in qualunque posto, anche se siete in treno o pullman, dato che vi basterà avere soltanto una buona connessione Internet per gustarvi con tutta tranquillità le varie puntate di questa nuova stagione in streaming on-line.

Non sono previste ulteriori repliche della fiction in televisione su Mediaset Extra oppure La5: la fiction si potrà guardare in replica soltanto sul portale gratuito delle reti Mediaset, dove sono presenti anche tutte le altre trasmissioni condotte dalla D'Urso.

Le novità de La dottoressa Giò

Un 2019 che si preannuncia particolarmente ricco di impegni per la conduttrice e attrice partenopea, alle prese con un bel po' di impegni non soltanto in prima serata ma anche in daytime. Nonostante tutto, però, la D'Urso ha voluto rinunciare alle sue vacanze estive pur di poter tornare di nuovo sul set e girare le puntate inedite de La dottoressa Giò.

A distanza di anni, vedremo che la dottoressa verrà finalmente assolta dall'accusa di essere stata coinvolta nel suicidio di una donna ricoverata, tornando in corsia ancora più determinata. [VIDEO] Questa volta, infatti, ha le idee ben chiare sul da farsi e intende costruire un nuovo centro antiviolenza in difesa di tutte le donne.

Nel cast di questa nuova stagione è presente anche Eleonora D'Urso, sorella di Barbara, la quale interpreta una donna che sogna di avere un bimbo.