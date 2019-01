Annuncio

La tanto attesa terza serie de 'La dottoressa Giò' torna domenica 13 gennaio 2019 in prima serata su canale 5, a distanza di vent'anni dalle ultime due fortunatissime stagioni. Torna quindi a tenerci compagnia la ginecologa Giorgia Basile, interpretata da Barbara D'Urso: stando alle anticipazioni, la dottoressa tornerà al lavoro dopo due anni di assenza [VIDEO] a seguito del processo per negligenza che l'ha vista assolta dalle accuse di aver procurato la morte della moglie del professor Monti.

Anticipazioni 1^ puntata: la dottoressa Giò torna in corsia

Ritorna in corsia l'amatissima ginecologa Giorgia Basile (Barbara D'Urso) dopo l'assoluzione dalle accuse di negligenza.

Le anticipazioni sulla prima puntata in onda domenica 13 gennaio in prima serata su canale 5, ci svelano che la dottoressa Giò si troverà ad affrontare il rapimento di una sua paziente. La donna, in stato interessante, verrà tenuta segregata in casa insieme alla figlioletta dal marito e solo nel corso dell'episodio scopriremo se la Basile riuscirà a salvare la sua paziente. Dopo le prime due fortunatissime stagioni (1997 e 1998), la fiction di canale 5 torna dunque a tenerci compagnia per quattro domeniche, sempre in prima serata a partire dalle 21,15 circa.

'La dottoressa Giò', spoiler del 13 gennaio: il centro anti violenza osteggiato da Monti

A distanza di vent'anni dall'ultima serie, torna la ginecologa Giorgia Basile [VIDEO] che, come vedremo nella prima puntata del 13 gennaio, è tornata single dopo la fine del suo matrimonio e avrà fatto carriera, diventando primario di ginecologia dell'ospedale romano.

Nel primo dei quattro episodi di questa terza serie, vedremo che la dottoressa Giò sarà intenzionata ad aprire un centro anti violenza, a supporto delle donne abusate. Dalla sua parte ci sarà l'amica giornalista Sandra, ma la Basile si dovrà scontrare con il direttore sanitario che ostacolerà il suo progetto e con il professor Monti, il quale cercherà in tutte le maniere di screditare la ginecologa.

Appuntamento dunque con la prima puntata di questa nuova serie per domenica 13 gennaio a partire dalle 21,15 su canale 5: vedremo ancora una volta Barbara D'Urso indossare il camice ed affrontare una difficile prova di attrice. Ricordiamo tra l'altro che la conduttrice napoletana, sempre domenica 13 gennaio, ripartirà con Domenica Live, seppur in formato ridotto, che la vedrà al timone del contenitore domenicale a partire dalle 17,30 circa su canale 5.