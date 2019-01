Annuncio

Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della domenica sera con La dottoressa Giò, la fiction che vede protagonista Barbara D'Urso nei panni della famosa ginecologa Giorgia Basile. Questa sera, alle 21.30, verrà trasmessa la seconda delle quattro puntate previste di questa nuova stagione che arriva a distanza di venti anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio su Rete 4. Chi non potrà vederla in televisione, potrà rivedere la fiction con la D'Urso in streaming online. [VIDEO]

Dove rivedere la seconda puntata de La dottoressa Giò in streaming online

Nel dettaglio, infatti, segnaliamo che la seconda puntata de La dottoressa Giò si potrà rivedere in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MedisetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulare.

In questo modo, infatti, con l'app di MediasetPlay si possono rivedere tutte le puntate di questa nuova stagione della fiction in streaming in qualunque momento lo si desideri, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Non si esclude, inoltre, che il secondo appuntamento con La dottoressa Giò possa essere ritrasmesso anche in televisione, nel corso della settimana, proprio come è successo con la prima puntata che venne trasmessa in seconda serata su Canale 5.

Intanto al debutto, gli ascolti della fiction con la D'Urso non sono stati dei migliori e la media si è fermata ad appena 3 milioni di spettatori, pari ad uno share che non è andato oltre la soglia del 12.60%. Numeri decisamente sottotono per la fiction che è stata pubblicizzata in tutte le salse da Mediaset.

Debutto sottotono per La dottoressa Giò: ascolti modesti per la D'Urso in prime time

Gli ascolti, infatti, non hanno premiato il ritorno di Barbara D'Urso [VIDEO] alla recitazione, anche se va detto che la prima puntata de La dottoressa Giò ha monopolizzato l'attenzione degli spettatori sui social.

L'hashtag ufficiale della fiction ha raggiunto le prime posizioni della classifica di Twitter.

Da stasera, però, la sfida per La dottoressa Giò diventerà decisamente più complicata, dato che su Raiuno ritorna l'appuntamento con il talk show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto. In questa prima puntata del 2019, Fazio intervisterà in diretta televisiva Alessandro Di Battista del Movimento 5 stelle: una chiacchierata che potrebbe fare il botto di ascolti.