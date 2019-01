Annuncio

La perdita della figlia Beth, avvenuta in circostanze ancora poco chiare, segnerà una battuta d'arresto nella felicità di Hope Logan. Le anticipazioni di Beautiful sulle trame americane confermano, infatti, che la figlia di Brooke faticherà ad elaborare il lutto, sentendo che la bambina morta a Catalina non sia morta davvero [VIDEO]. I fan della soap americana già sanno che questa potrebbe essere una realtà e che in effetti la neonata potrebbe al momento trovarsi tra le mani di Reese, pronto a tutto per convincere Steffy ad adottarla (per saldare i suoi debiti di gioco).

Ma in attesa di scoprire se davvero questa storyline continuerà in questa direzione, Hope comincerà a dare dei segni di cedimento, trasformando ben presto la disperazione per la morte di Beth in vera e propria rabbia.

Lo sanno bene Sally Spectra, che avrà con la figlia di Brooke un inaspettato scontro, e soprattutto se ne renderà conto molto presto Liam...

Beautiful anticipazioni: le pesanti accuse di Hope a Liam

Le anticipazioni di Beautiful relative alle trame americane segnalano la reazione inaspettata di Hope dopo la morte (o presunta tale) di Beth. Dopo avere trovato in Liam, la spalla su cui piangere, la Logan cambierà improvvisamente atteggiamento, scontrandosi duramente con il marito [VIDEO]. A non risultare affatto gradito sarà il tempo che lo Spencer trascorrerà con Steffy e soprattutto con Kelly, la bambina nata dal matrimonio della coppia. Liam si sentirà meglio vicino alla figlia, che riuscirà in parte a riempire il vuoto lasciato dalla terribile perdita. E proprio il fatto che lui possa comunque tenere tra le braccia una figlia, finirà per diventare oggetto di discussione tra la coppia: Hope, infatti, accuserà il marito di non essere in grado di capirla, dato che lui può comunque essere felice grazie alla presenza di Kelly.

Al contrario, la Logan si dirà certa di non essere in grado di condividere con nessuno la sua disperazione, dato che per la seconda volta in pochi anni le è stata tolta la possibilità di essere madre. Tale discussione finirà per compromettere molto presto il rapporto tra i coniugi Spencer, riportando alla ribalta anche la rivalità tra Steffy e Hope.

Trame americane Beautiful: la discussione con Sally

Liam e Steffy non saranno le uniche persone contro le quali Hope rivolgerà la sua rabbia nelle trame americane. Le anticipazioni di Beautiful, infatti, parlano anche di un duro scontro tra la Logan e Sally, che cercherà di aiutarla a sentirsi meglio dopo il lutto. La Spectra si presenterà dalla figlia di Hope (con la quale in passato i rapporti non sono stati buoni), portandole un cucciolo di cane. Il suo intento non sarà certo di sostituire Beth con un cagnolino nel cuore della mamma straziata dal dolore. Ma allo stesso tempo si dirà certa che un animale potrebbe comunque aiutarla a stare meglio.

Il gesto, però, non verrà capito e Hope finirà per inveire contro Sally, accusandola di avere sottovalutato il suo dolore. Gli spoiler della prossima settimana precisano che ci sarà una persona in grado di parlare con Hope, riuscendo a tranquillizzarla. Si tratterà, a sorpresa, di Wyatt che proprio con l'ex moglie ha condiviso la terribile perdita del bambino che aspettavano qualche anno fa. E questo avvicinamento non è certo passato inosservato agli occhi dei fan della coppia, che già sperano in un clamoroso ritorno di fiamma.