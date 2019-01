Annuncio

Lunedì 14 gennaio è andata in onda in prime time su Rai 1 la terza puntata de "La compagnia del cigno", la Serie TV con protagonisti Anna Valle [VIDEO] e Alessio Boni. Proseguono, infatti, le vicende dei giovani protagonisti della fiction alle prese con le difficoltà e le gioie che solo la musica può regalare a chi la ama e a chi la studia con fervore da una vita. Nella terza puntata, appena andata in onda, sono stati trasmessi due episodi, intitolati "L'orgoglio di Sara" e " Un'altra possibilità".

Il sogno di Sara e la scoperta di Matteo

Nel quinto episodio de "La compagnia del cigno [VIDEO]", Sara deciderà di abbandonare il liceo classico per iscriversi al liceo del Conservatorio.

La giovane, infatti, sogna da sempre di riuscire ad entrare a far parte dell'orchestra dell'istituto e pregherà la direttrice e Marioni di concederle l'opportunità di farlo: i due accetteranno. Ma per Sara non mancheranno gli ostacoli da superare: infatti, dovrà subito affrontare i primi problemi di adattamento ai metodi utilizzati dagli altri allievi dell'orchestra. I problemi appena citati porteranno la giovane a considerare l'idea di abbandonare il suo sogno e l'idea di diventare un'orchestrale del Conservatorio. Nel frattempo, Matteo organizzerà a casa di suo zio una cena a cui interverranno quasi tutti i suoi compagni di Conservatorio: in tale occasione si renderà conto che Barbara non è interessata a lui. Luca non riuscirà a superare ciò che è successo a sua figlia e deciderà di seguire Marioni per fargli del male.

La rabbia di Matteo

Nel sesto episodio, Marioni uscirà dall'ospedale con un tutore al braccio e alcune costole rotte, dopo essere stato coinvolto in un incidente. Le sue condizioni, però, non lo allontaneranno per molto dal Conservatorio. L'uomo, infatti, deciderà di ritornare quasi subito al lavoro, soprattutto per seguire i suoi allievi e la giovane Sara: la ragazza lo sorprenderà dando vita ad un bellissimo concerto. Nel frattempo, Irene si convincerà che l'incidente in cui è stato coinvolto il marito non è stato del tutto casuale. Domenico e Barbara si avvicineranno notevolmente, scatenando la gelosia di Matteo. Grazie al concerto di Sara, Marioni e la moglie Irene si riavvicineranno moltissimo. Lo zio di Matteo rimprovererà il giovane per non aver detto ai suoi compagni che la madre è morta, scatenando un'inaspettata quanto violenta reazione da parte del nipote.