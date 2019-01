Annuncio

Ieri sera è andata in onda in primetime su Rai 1 la prima puntata della quinta stagione della fiction con Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti [VIDEO]". Il nuovo ciclo di episodi dedicati alle indagini di Suor Angela e dell'ispettore di polizia Marco Ferrari: infatti, ha avuto inizio con due episodi veramente intriganti e coinvolgenti. Gli episodi in questione erano rispettivamente intitolati 'Omnia in bonum' e 'Come nelle favole'.

Riassunto del primo episodio

Nel primo episodio intitolato 'Omnia in bonum [VIDEO]', è arrivata al convento di Suor Angela e Suor Costanza una nuova novizia di nome Ginevra.

Quest'ultima altri non è che una giovane diplomata al liceo classico e laureata col massimo dei voti in teologia, che da sempre sogna di fare la suora. Ginevra ha sempre vissuto con le suore dall'età di 9 anni ed è da allora che sogna di diventare una sposa di Dio.

All'inizio aveva intenzione di diventare una monaca di clausura, per poi decidere di diventare una suora in missione nel mondo. Nel corso della puntata però si viene a sapere che in realtà Ginevra non è la giovane sicura e spensierata che traspare dai suoi racconti, ma una ragazza piena di paure che non conosce nulla del mondo in cui vive.

Nel frattempo torna al convento da Londra anche Azzurra, affermando di essere la nuova proprietaria dell'istituto e di volerlo trasformare in un hotel. Poco prima di rivedere Asia, Nico bacia appassionatamente una sconosciuta.

Riassunto secondo episodio e cast della quinta stagione della serie tv

Nel secondo episodio della prima puntata, intitolato 'Come nelle favole', Nico ha fatto fare a Ginevra alcune esperienze che l'hanno aiutata a capire cosa c'è realmente nel mondo.

Nel frattempo Azzurra è stata impegnata ad indagare sul tentato suicidio di Valentina. La donna non crede che la sua amica possa aver compiuto un gesto così disperato e decide di scavare nella sua vita per scoprire se avrebbe avuto un valido motivo per farlo o no. Nel corso delle indagini, infatti, Azzurra scoprirà il vero colpevole delle condizioni di salute di Valentina e deciderà di vendicarsi di lui anche a rischio della sua stessa vita. Poco dopo, Valentina si risveglia dal coma anche se non sembra essere tornata ancora del tutto in sé.

Il cast della quinta stagione di "Che Dio ci aiuti 5" vanta al suo attivo molti volti noti della fiction italiana, come Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela a Valeria Fabrizi in quello di Suor Costanza. Oltre alle due attrici appena citate nel cast della fiction sono presenti anche: Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Arianna Montefiori (Valentina), Cristiano Caccamo (Gabriele) e Laura Adriani (Maria, la nipote di Suor Costanza).