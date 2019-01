Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagonista Elena Sofia Ricci. Ieri sera è andata in onda la terza delle dieci puntate previste di questa stagione, la quale ha dovuto scontrarsi con il primo appuntamento della nuova Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Anche in questo nuovo appuntamento non sono mancati i colpi di scena che hanno avuto come protagoniste suor Angela, Azzurra e tutte le altre protagoniste del convento. [VIDEO]

La terza puntata di Che Dio ci aiuti 5: il riassunto degli episodi di ieri

Il riassunto di questa terza puntata di ieri di Che Dio ci aiuti 5, rivela che suor Angela ha fatto una scoperta su Maria, che l'ha lasciata senza parole.

La suora, infatti, ha scoperta che la donna sta ricevendo delle minacce da parte di un suo ex fidanzato che la terrebbe sotto scacco. Per risolvere al più presto questa situazione e per evitare che possa accadere qualcosa di brutto, ecco che suor Angela decide di chiedere aiuto anche a Nico, che sicuramente saprà dare loro i consigli giusti.

Advertisement

Occhi puntati anche su Suor Costanza: in questa terza puntata della fiction trasmessa ieri sera su Raiuno, abbiamo visto che è venuta a conoscenza del segreto che nascondevano Daniela e sua sorella Silvia. Le due ragazzine, infatti, sanno benissimo dove si trova la madre Eugenia ma non l'hanno detto a nessuno. Un segreto che tuttavia fa storcere un po' il naso a suor Costanza, la quale intuisce che forse c'è qualcosa che non va in tutta questa situazione.

Valentina, intanto, dopo il terribile periodo che ha dovuto affrontare, riuscirà di nuovo a ritrovare il sorriso di una volta e tutto questo per merito di Azzurra, che le sta vicina e non la lascia da sola.

Azzurra decisa a vendere il convento

Ma in questa terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 si è parlato anche di amore: nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Nico ha chiesto a Maria di avere una relazione esclusiva con lui.

Advertisement

I migliori video del giorno

Peccato, però, che sia lo stesso Nico a non avere le idee ben chiare sul da farsi, dato che il ragazzo sembra scappare da un altro amore che gli sta un po' stretto. [VIDEO]

Azzurra, intanto, non ha cambiato idea sul suo piano da portare avanti: la donna, infatti, annuncia a suor Angela e suor Costanza che nel momento in cui Valentina si rimetterà in sesto, lei proseguirà con la vendita definitiva del convento. Riuscirà a trovare un compratore serio? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.