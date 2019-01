Annuncio

Ieri sera è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 una nuova puntata della quinta stagione della serie con Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti". Le vicende legate alla vita del convento di suor Angela, infatti, sono proseguite con due nuovi episodi inediti, il 5° ed il 6°, trasmessi giovedì sera in prime time su Rai 1 [VIDEO] e rispettivamente intitolati, "Basta un click" e "Tu chiamale se vuoi fissazioni". Nel primo la religiosa, insieme a suor Costanza, ha scoperto chi è la madre delle gemelline che hanno in custodia e nel secondo, Nico ha cercato di trasformare la sua frequentazione con Maria in qualcosa di più serio, mentre Azzurra ha annunciato a tutti di voler vendere il convento.

Un uomo nel passato di Maria

Nella terza puntata della quinta stagione di "Che Dio ci aiuti [VIDEO]", Suor Angela riesce finalmente a scoprire la ragione per cui Maria a volte soffre di inquietudine.

La giovane, infatti, ha paura del suo ex fidanzato che da tempo ormai la minaccia e la fa vivere nella paura. Scoperto questo, suor Angela chiede aiuto immediatamente a Nico per affrontare al meglio la situazione. Nel frattempo, suor Costanza trascorre molto tempo al fianco delle gemelline, Daniela e Silvia, e riesce a scoprire che la loro vera madre è una ragazza che le ha abbandonate per recarsi in America e diventare una star. Valentina decide di intraprendere una strada molto pericolosa per lei, nonostante l'aiuto e la vicinanza di Azzurra.

La decisione di Nico e la scelta di Azzurra

Nel sesto episodio intitolato "Tu chiamale se vuoi fissazioni", suor Angela ha dovuto aiutare Ginevra e i suoi alunni quando si sono trovati coinvolti, all'improvviso, in un problema più grande di loro. Nel frattempo, Nico ha chiesto a Maria di ufficializzare il loro rapporto, così che entrambi non siano costretti ad uscire con altre persone mentre si frequentano.

Subito dopo, però, Nico ha iniziato a mettere in discussione la sua decisione e i suoi sentimenti per la nipote di suor Costanza, in quanto non riesce ancora a capire se è amore quello che prova per lei o la vede soltanto come una via di fuga della sua precedente frequentazione. Azzurra torna al convento e annuncia a tutti di volerlo vendere, soprattutto ora che Valentina si è ristabilita e non c'è nessun motivo per rinviare ancora la vendita. In più, annuncia che rimarrà solo il tempo necessario per trovare un acquirente adeguato che si faccia carico dell'istituto.