Annuncio

Annuncio

Il Trono Classico di Uomini e donne torna in onda oggi 25 gennaio per la seconda e ultima puntata della settimana. Dopo avere assistito alla finta scelta di Lorenzo Riccardi [VIDEO] e alle conseguenti reazioni delle sue corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, sarà oggi la volta degli altri tronisti e degli incontri con i rispettivi spasimanti. Si partirà da Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, che cominceranno a dimostrare di avere le idee più chiare nel loro percorso, per passare poi a Teresa Langella e Luigi Mastroianni.

Quest'ultimo, in particolare, desterà la curiosità dei telespettatori dato che nel precedente episodio si era espresso in maniera esplicita nei confronti di Giorgia, definita la sua 'ragazza ideale'.

Advertisement

Ma, a sorpresa, il suo comportamento dimostrerà ancora una grande confusione.

Uomini e donne, anticipazioni oggi: il 'quasi' bacio di Teresa

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi rivelano che Andrea Cerioli si confronterà con Arianna dopo la decisione di riprendere Federica. La coppia, che parlerà anche dell'importanza della gelosia nel rapporto, alla fine trascorrerà del tempo in macchina e qui scatterà il bacio appassionato. Non sarà negativa neppure l'esterna con Federica, anche se il tronista si tirerà indietro limitandosi a qualche bacio a stampo con lei.

Passando al trono di Ivan Gonzalez, uscirà con Sonia e Natalia. Con quest'ultima, in particolare, si confronterà sulle voci che circolano su di lui in Spagna e lui chiarirà di essersi trasferito in Italia per cercare l'amore e non per altre motivazioni.

Advertisement

Sarà poi la volta di Teresa Langella, che vedrà Kevin, Antonio e Andrea. Il primo verrà incontrato in una Spa, tra coccole e chiacchiere per conoscersi meglio. Sarà poi la volta di Antonio in una profumeria. La coppia apparirà ancora molto complice: lei darà l'impressione di voler essere baciata ma sarà il corteggiatore a tirarsi indietro, limitandosi a coccole ed effusioni. In studio, Moriconi spiegherà di non avere baciato la tronista perché temeva che lei potesse avere scambiato lo stesso gesto con Andrea, fatto che non avrebbe mai potuto accettare. L'esterna con Dal Corso avrà luogo in una stalla, luogo decisamente lontano dalle abitudini del corteggiatore. Il desiderio di Teresa sarà metterlo alla prova, dimostrando allo stesso tempo di essere attratta da lui dal punto di vista fisico. Le sue affermazioni, infatti, lasceranno poco spazio ai dubbi.

Trono Classico oggi: Luigi bacia Irene

I telespettatori del Trono Classico credevano che Luigi Mastroianni fosse sulla buona strada dopo il bacio con Giorgia [VIDEO]nella puntata del 18 gennaio.

Ma le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 25 gennaio confermano un percorso ben lontano dalle aspettative. Il tronista, infatti, uscirà con Irene in un contesto molto romantico: in riva al lago sdraiato su dei cuscini, Luigi chiarirà di tenere molto a lei e si avvicinerà scambiando un bacio appassionato. In studio, Giorgia e Sonia resteranno impietrite davanti ad un simile gesto. La loro reazione diventerà oggetto di discussione e Luigi lamenterà il fatto che Giorgia sia rimasta quasi bloccata, senza neppure proferire parola riguardo al bacio. Sarà Maria a spiegare che lei è fatta così e che difficilmente il suo carattere potrà cambiare in questo contesto. Sentendosi accusata, la corteggiatrice minaccerà di andarsene ma Luigi la convincerà a restare. Analoga la reazione di Sonia, che si sentirà presa poco in considerazione. Anche in questo caso Mastroianni la inviterà a non giungere a conclusioni affrettate, ammettendo di volerla conoscere meglio.