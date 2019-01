Annuncio

Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5, la fortunatissima fiction con protagonisti Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Un appuntamento imperdibile per tantissimi spettatori, i quali hanno commentato la puntata d'esordio sui social con l'hashtag ufficiale della serie. I primi due episodi sono stati decisamente ricchi di colpi di scena, a partire dal ritorno in convento di Azzurra [VIDEO] con una novità che ha spiazzato tutti.

Che Dio ci aiuti 5, il riassunto della 1^ puntata: arriva Ginevra, la novizia

Il riassunto della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 di ieri sera, infatti, rivela che Azzurra è tornata di nuovo a casa e ha annunciato a suor Angela e suor Costanza di aver acquistato la struttura del convento.

Da questo momento in poi, quindi, è lei la proprietaria e in un primo momento la donna annuncia alle due suore che intende trasformarlo in un hotel di lusso. Poi, però, con il passare dei giorni si renderà conto che ci sono molti ricordi che la legano a quel posto e quindi preferirà evitare la vendita.

Tra le novità di questa prima puntata della fiction di Raiuno in onda ieri sera, inoltre, vi segnaliamo anche l'ingresso di una nuova novizia: parliamo di Ginevra, la quale in un primo momento non sembrava gradire molto l'ambiente e il clima all'interno del convento e così ha minacciato subito di voler andare via. Alla fine, però, anche Ginevra è tornata sui suoi passi e ha preferito proseguire questo percorso con suor Costanza, contenta di non aver perso la nuova novizia.

Il riassunto della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5, inoltre, rivela che Nico è stato ammaliato da una sconosciuta, con la quale si è scambiato anche un bacio super appassionante.

Tutto questo è successo poco prima che rivedesse Asia, con la quale sta provando a rimettere in piedi la loro storia d'amore.

Valentina si risveglia dal coma

E poi ancora Azzurra si è concentrata sul caso di Valentina [VIDEO]: la donna, infatti, ritiene improbabile che la sua amica possa aver compiuto un gesto simile, tentando addirittura il suicidio e per questo motivo decide di indagare per scoprire tutta la verità e capire cosa sia successo. Nel frattempo, però, arriva una buona notizia dall'ospedale: Valentina si è risvegliata dal coma.

I primi due episodi di questa quinta stagione della fiction possono essere rivisti in replica streaming sul sito web RaiPlay.it, accedendo alla sezione dedicata a Che Dio ci aiuti.