Annuncio

Annuncio

Ritorna sulla Rai la tanto attesa quinta stagione della fiction con protagonista Elena Sofia Ricci, "Che Dio ci aiuti". Stasera, infatti, andrà in onda su Rai 1 [VIDEO] a partire dalle 21.25 la prima puntata della nuova stagione che comprenderà due episodi, rispettivamente intitolati 'Omnia in bonum' e 'Come nelle favole'. Se per caso non avrete modo di seguire la prima puntata in diretta su Rai 1, potete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai ed in streaming

Dove vedere la replica della prima puntata di 'Che Dio ci aiuti'

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della prima puntata di "Che Dio ci aiuti" sarà disponibile sia in televisione che in streaming sul web.

In televisione, infatti, verrà trasmessa su Rai Premium, domenica 13 gennaio a partire dalle 21.20. Per quanto riguarda la replica in streaming della fiction, sarà disponibile sul sito on demand Rai Play alla pagina dedicata alla serie.

Advertisement

In tale sezione, infatti, sarà possibile trovare tutte le puntate andate in onda fino ad oggi, di questa e delle precedenti stagioni, e alcune clip extra dedicate al cast della serie. Vi ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente dal sito Rai Play anche una app da installare sui propri dispositivi mobili per visionare i contenuti Rai anche quando si è fuori casa.

Anticipazioni del primo e del secondo episodio

Le anticipazioni [VIDEO] della prima puntata di "Che Dio Ci aiuti" ci segnalano che nel primo episodio della quinta stagione intitolato 'Omnia in bonum', Azzurra farà ritorno da Londra con un'importantissima notizia riguardante tutto il convento. La donna, infatti, annuncerà agli abitanti dell'istituto di essere diventata la nuova proprietaria. Nel frattempo Nico bacerà appassionatamente una giovane sconosciuta, poco prima di rivedere Asia.

Advertisement

Al convento, si attenderà con ansia l'arrivo di una nuova novizia di nome Ginevra.

Il secondo episodio intitolato 'Come nelle favole', sarà principalmente incentrato sulle gravi condizioni di salute in cui versa una delle migliori amiche di Suor Angela, Valentina. Ufficialmente, infatti, la donna si ritroverà in coma dopo aver tentato il suicidio, anche se Suor Angela non crederà molto a questa versione dei fatti. Per questa ragione, la religiosa inizierà a indagare nella vita dell'amica per scoprire se Valentina avrebbe avuto veramente una ragione per volersi togliere la vita o no. Le indagini di Suor Angela però finiranno per mettere in serio pericolo il benessere di Azzurra.