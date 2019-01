Annuncio

La puntata di Uomini e donne di ieri [VIDEO] 10 gennaio ha sorpreso i telespettatori per la decisione inaspettata di Teresa Langella: nonostante il palese interesse per Andrea Dal Corso, la tronista ha espresso molti dubbi nei suoi confronti e lo ha eliminato. Le sue spiegazioni hanno sorpreso il diretto interessato che, fino a qualche giorno prima, pensava di essere il suo preferito: da un lato il timore che lui non fosse davvero preso da lei, dall'altro le sue precedenti dichiarazioni riguardanti le agenzie che hanno deluso la tronista.

Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi come evolverà la situazione nel corso delle prossime puntate, dato che ad oggi sono già state effettuate due registrazioni dedicate al Trono Classico.

Teresa manterrà ferma la sua convinzione che Andrea non provi del sincero affetto nei suoi confronti? O, come già accaduto per Antonio Moriconi, andrà a riprenderselo?

Anticipazioni Uomini e donne: le sorprese di Andrea e Teresa

Nei giorni successivi all'eliminazione, Andrea Dal Corso cercherà di dimostrare a Teresa di essere davvero interessato a lei. Gli spoiler di Uomini e donne relativi alla registrazione effettuata il 27 dicembre (e che vedremo su Canale 5 la prossima settimana) confermano le piacevoli sorprese indirizzate alla tronista. Quest'ultima riceverà a Napoli diversi mazzi di fiori e alcuni biglietti anonimi con dei pensieri davvero romantici. Soltanto nell'ultimo, si paleserà il mittente di tali lettere ovvero lo stesso Andrea. Teresa resterà piacevolmente colpita da questo pensiero e deciderà di riaccogliere Andrea tra i suoi corteggiatori.

In studio si parlerà a lungo di questo capovolgimento di fronte, ritenuto fin troppo scontato dagli opinionisti e dal pubblico. Antonio sarà profondamente deluso per questo voltafaccia, soprattutto perché in esterna Teresa lo aveva tranquillizzato, rivelandogli che non sarebbe mai tornata indietro nella decisione già presa. Sarà compito dalla Langella spiegare che Andrea si è comportato come lei desiderava e ora intende metterlo alla prova, cercando di conoscere il suo vero carattere.

Uomini e donne spoiler: Andrea in pole su Antonio

Secondo quanto rivelano gli spoiler di Uomini e donne relativi alla registrazione del 3 gennaio, l'ultima effettuata fino ad oggi per il Trono Classico, Teresa manterrà la sua promessa di voler mettere alla prova Andrea Dal Corso. Per questo deciderà di portarlo in un ambiente decisamente di verso da quanto lui è solito frequentare. Lo farà lavorare all'interno di una fattoria, obbligandolo a spazzare letame. Andrew non sarà affatto preoccupato per questa richiesta che, al contrario, porterà a termine nel migliore dei modi.

La coppia trascorrerà poi del tempo sdraiata su una coperta a chiacchierare e qui il corteggiatore tenterà più volte di baciare la tronista anche se lei si tirerà indietro. Teresa spiegherà in studio di essere davvero molto presa da Andrew ma di non averlo voluto baciare per rispetto ad Antonio Moriconi. L'impressione che sia proprio Andrea il suo preferito [VIDEO], però, sarà evidente e lascerà intendere che proprio lui potrebbe essere la sua imminente scelta.