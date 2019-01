Annuncio

Annuncio

Il questi giorni a Milano si è tenuta la presentazione del nuovo libro auto-biografico di Fabrizio Corona "Non mi avete fatto niente". All'evento, presentato da Massimo Giletti, ha preso parte anche il figlio dell'ex paparazzo e di Nina Moric, ovvero, Carlos Corona. Il sedicenne figlio d'arte è intervenuto per spendere qualche parola sul padre ed ha spiazzato tutti nel momento in cui lo ha definito come una persona estremamente dolce e sensibile: "è un coccolone".

Fabrizio Corona presenta il suo libro "Non mi avete fatto niente"

Tutto il pubblico è sempre stato abituato a vedere il lato più oscuro di Fabrizio Corona. [VIDEO] Dopotutto, è il lato che l'ex paparazzo ha sempre voluto far prevalere.

Ad ogni modo, dietro quella corazza di tatuaggi e dietro la saccenza e l'arroganza che da sempre lo contraddistinguono, sembra nascondersi una persona come tante: un uomo con le sue debolezze e i suoi momenti dolci.

Advertisement

Questa è stata la versione che ha raccontato il figlio Carlos. Il ragazzo, infatti, ha presenziato durante la presentazione del libro di Corona "Non mi avete fatto niente". L'evento è stato condotto da Massimo Giletti ed ha visto come protagonista Fabrizio in compagnia di un gruppo di ragazzi, incappucciati con delle felpe rosse e nere marcate "Adalet", il brand del protagonista.

Carlos Corona commenta il carattere del padre: "È un coccolone"

Fabrizio ha fatto il suo ingresso trionfale sul palco al grido "Non mi avete fatto niente" che, per l'appunto, è proprio il nome del libro scritto da lui e basato sulla sua vita. Nel corso della presentazione è intervenuto anche il figlio di Corona, Carlos, il quale ha spiegato un po' il carattere del padre, mettendo in luce degli aspetti che nessuno conosceva prima d'ora. [VIDEO]

Il sedicenne ha detto che Fabrizio è una persona molto dolce è sensibile: "È un grande coccolone". Carlos, però, non ha esitato a palesare il fatto che, molto spesso, si trova ad invertire il ruolo padre-figlio, dal momento che spesso è lui ad essere il più responsabile tra i due.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ad ogni modo, Carlos stravede sia per suo padre che per sua madre Nina Moric e non ha esitato a mostrarlo.

Corona, invece, ha commentato un po' il suo libro ed ha spiegato che è basato sulle sue esperienze di vita. Una vita vissuta a 200 all'ora, che molte volte lo ha portato a soffrire e a pagare le conseguenze dei suoi errori, come quando è finito in carcere. L'esperienza del carcere ti cambia ma ti insegna anche tanto. Per questo, più forte che mai, Fabrizio è tornato in scena al grido "Non mi avete fatto niente".