Colpo di scena per tutti i fan della coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che abbiamo visto nascere a Uomini e donne, il popolare dating show ideato da Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore si erano diffuse diverse voci sulla coppia, tra cui quella secondo la quale i due fossero ad un passo dalla rottura definitiva adesso che mancavano pochi mesi al matrimonio. Ma a quanto pare non era la realtà dei fatti, dato che questo pomeriggio, ospiti nel salotto domenicale di Barbara D'Urso, hanno confessato al pubblico di essere in dolce attesa [VIDEO] del loro primo figlio.

Domenica Live: Rosa Perrotta aspetta un figlio da Pietro

Un annuncio a dir poco spiazzante quello di Rosa Perrotta, la quale intervistata in diretta televisiva dalla D'Urso a Domenica Live, ha confessato di essere incinta.

L'ex tronista di U&D ha confessato di averlo scoperto circa un mesetto fa, quando ormai era già entrata nel secondo mese di gravidanza.

Al suo fianco, nel fare questo annuncio importante, era presente anche Pietro, al settimo cielo dopo aver appreso la notizia di diventare padre per la prima volta. Tra i due, quindi, procede tutto nel migliore dei modi e quindi è stata scongiurata definitivamente l'indiscrezione della possibile crisi in corso.

Rosa ha aggiunto poi che il suo bambino nascerà in piena estate, molto probabilmente tra luglio e agosto e ha confermato anche il matrimonio con Pietro. L'ex tronista, infatti, convolerà a nozze con il pancione, dato che il giorno del matrimonio verrà fissato a giugno e i due si sposeranno a Caserta.

Nessuna crisi tra Rosa e Pietro di U&D

Una notizia che ha rallegrato i fan storici della coppia nata a Uomini e donne [VIDEO], i quali hanno tirato un sospiro di sollievo nel momento in cui hanno appreso che tra Rosa e Pietro non c'è aria di crisi, così come era stato ipotizzato precedentemente.

Al tempo stesso, però, in molti hanno storto il naso di fronte all'annuncio fatto in diretta televisiva da Barbara D'Urso e hanno accusato i due promessi sposi di voler fare 'business' a tutti i costi.

Il motivo? In questi giorni i due sono stati molto vaghi sui social nel rispondere alle domande dei fan che chiedevano spiegazioni sulla possibile crisi e sul fatto che avessero scelto di interrompere la convivenza. Pietro, in particolare, aveva detto di non poter parlare, chiedendo poi ai fan di attendere qualche giorno per scoprire tutta la verità dei fatti.