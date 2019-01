Annuncio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione oggi hanno dato una notizia inaspettata durante la puntata di Domenica Live. I due aspettano un figlio. Qualche mese fa era arrivata la proposta di Pietro, che aveva chiesto alla sua amata di portarla all’altare. Questa notizia, però, nessuno se la aspettava. L’ex tronista di Uomini e donne ha raccontato tutto a Barbara D’Urso [VIDEO] che lei stessa ha definito la ‘madrina del bambino’. I due si sono conosciuti proprio all’interno del dating show di Canale 5 e, da quel momento, non si sono più separati.

Giorni fa la D’Urso aveva annunciato che in studio, a Domenica Live, sarebbe stata ospite una persona famosa il dolce attesa, ma nessuno ha mai sospettato che si trattasse proprio della Perrotta che, in questo periodo, non ha fatto trapelare nulla.

Rosa Perrotta annuncia di essere incinta a Domenica Live

Da qualche giorno sui social, in molti, avevano chiesto alla coppia di chiarire la loro situazione. Da un po’ di tempo, infatti, i due non apparivano insieme sui social e la loro convivenza sembrava ormai interrotta. Un’interruzione che, come hanno raccontato i diretti interessati, c’è stata veramente. La Perrotta, infatti, ha deciso di tornare a casa da sua mamma, per non stare sola in questo momento così delicato. I due innamorati hanno anche raccontato il modo in cui hanno scoperto di aspettare un figlio. Era insieme quando improvvisamente Rosa Perrotta ha cominciato a provare fastidio per il profumo del suo fidanzato Pietro Tartaglione. Questa cosa ha stranito la coppia, visto che la Perrotta ha ammesso che il profumo di Pietro è una delle cose che ha amato da sempre del suo fidanzato.

U&D, Pietro Tartaglione e l'ex tronista aspettano un figlio

Dopo questo episodio, ovviamente i due hanno deciso di provare a fare il test di gravidanza. Inaspettatamente hanno scoperto che Rosa Perrotta era incinta già da 2 mesi. Adesso, dunque, come raccontato da lei stessa alla conduttrice di Domenica Live [VIDEO], l’ex tronista di Uomini e Donne è già al terzo mese di gravidanza. Ovviamente la coppia ci ha tenuto a precisare che questo non cambierà le cose e che il matrimonio, prima o poi, si farà. La proposta di matrimonio era arrivata qualche mese fa durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Una coppia molto innamorata e che presto coronerà il proprio amore con un bambino. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla gravidanza della Perrotta.