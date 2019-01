Annuncio

Il 20 gennaio riprenderà su The CW la programmazione americana di Supergirl con l'episodio 4x10, dal titolo 'Suspicious minds'.

La narrazione delle vicende della supereroina, interpretata da Melissa Benoist, ripartirà dal finale [VIDEO] dell'episodio 4x08 'Bunker Hill', andato in onda il 2 dicembre scorso, quindi non tenendo conto del crossover con Arrow e The Flash della settimana successiva. L'episodio ci ha fatto vedere le capacità di Nia Nal, l'arresto di Ben Lockwood/Agent Liberty e ha lasciato aperta una questione problematica per Kara: rivelare al mondo la sua identità.

Nel decimo episodio ritroveremo il personaggio di Nia, che cerca di gestire i suoi poteri, e quello di Brainiac-5 che vuole aiutare la giovane a diventare la supereroina Dreamer.

Inoltre, Supergirl se la vedrà con il colonnello Haley che la tiene sotto controllo perchè vuole, a tutti i costi, conoscere la vera identità della ragazza d'acciaio. Per non farci mancare nulla, gli autori della serie hanno svelato settimane fa l'entrata in scena del celeberrimo nemico di Superman: Lex Luthor.

Supergirl, in Usa il decimo episodio della quarta stagione: anticipazioni

Una nave della Marina Militare degli Stati Uniti [VIDEO]invia una richiesta di soccorso e Supergirl risponde recandosi sul posto. La giovane scopre che la richiesta nasconde un attacco alieno mortale. Il colonnello Haley impone a Supergirl di farsi da parte, ma l'eroina di National City non intende sottostare agli ordini. Haley, allora, torna a concentrarsi sulla sua principale intenzione: scoprire la vera identità di Supergirl.

Il colonnello inizia a interrogare gli agenti del DEO, inclusa Alex, la sorella di Kara. Nel frattempo Brainiac-5 cerca di aiutare Nia ad accettare i suoi poteri.

Supergirl, arrivi importanti: Lex Luthor nei prossimi episodi

I produttori della serie hanno dichiarato che Supergirl [VIDEO]nei prossimi episodi dovrà affrontare la nemesi di suo cugino Kal-El: Lex Luthor.

La ragazza d'acciaio dovrà fronteggiare il fratello di Lena, in assenza di Superman che si troverà, per qualche motivo, lontano dalla Terra. Il produttore Rovner è convinto che affrontare Lex sarà una delle più grandi sfide mai sostenute da Kara. Inoltre, considerato che Kal-El sarà assente, Supergirl si sentirà in dovere di occuparsi della questione. Lex apparirà nella seconda parte della stagione, tra qualche episodio, interpretato da Jon Cryer.