Si torna a parlare di Sara Affi Fella e dello scandalo che l'ha travolta nei mesi scorsi a Uomini e donne. Come ben saprete, infatti, l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi venne smascherata dalla produzione, la quale venne a sapere che in realtà la ragazza non si era mai lasciata con il suo fidanzato storico Nicola Panico, neanche durante il periodo del trono. Quando la verità venne a galla, Sara fu inondata di insulti e offese sui social al punto da dover chiudere il suo account ufficiale.

Adesso, però, ha trovato il coraggio di tornare a parlare e lo ha fatto rilasciando un'intervista inedita al settimanale 'Chi', dove ha lanciato anche un appello. [VIDEO]

Il ritorno di Sara Affi Fella disperata dopo lo scandalo a U&D

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nella lunga intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini dopo mesi e mesi di silenzio, Sara Affi Fella ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti e lo ha fatto ammettendo di aver sbagliato, in primis nei confronti di Maria De Filippi.

L'ex tronista napoletana ha ammesso di aver ingannato la redazione, tenendo nascosta la sua relazione segreta con Nicola Panico, la quale è andata avanti anche durante i mesi del trono stesso. 'Ero una drogata di telecamere' ha dichiarato Sara, confermando quindi che il suo obiettivo primario non era quello di trovare l'amore a Uomini e donne, bensì di ottenere successo e popolarità.

Dopo che lo scandalo è venuto fuori, però, la vita di Sara è cambiata nettamente: come vi dicevamo, infatti, l'ex tronista è stata ricoperta di insulti sul web e sui social, al punto che ha dovuto chiudere il suo account ufficiale, dove veniva seguita da oltre un milione di persone.

'Ho sbagliato, ma abbiate pietà', dice Sara a 'Chi'

Sara ha ammesso di essere stata molto male e di essere disperata [VIDEO]per questa situazione che si era venuta a creare, al punto da dire che ad un certo punto aveva pensato anche di non voler essere più Sara.

'Mi sono fatta schifo, non volevo essere più Sara. Mi sono odiata', ha dichiarato la Affi Fella nell'intervista a Chi, aggiungendo però che adesso sente il bisogno di chiedere pietà alle persone e di voler tornare alla sua vita di tutti i giorni. L'ex tronista di Uomini e donne ha fatto sapere di non volere nuovamente la popolarità e il successo: il suo unico obiettivo è quello di poter tornare nuovamente in un bar e prendersi un caffè senza che la gente la guardi male, così come è accaduto in questi ultimi mesi post scandalo.