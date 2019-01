Advertisement

Gabriel Garko in questi giorni è finito al centro delle attenzioni dei giornali a seguito di una polemica scatenatasi sui social [VIDEO], in particolare sul profilo Instagram dell'attore piemontese. Un utente ha lasciato sotto un post del protagonista de 'L'Onore E Il Rispetto' un messaggio pesante in cui viene sottolineata la maleducazione di Garko. Questo commento è dovuto al fatto che l'attore non avrebbe concesso per strada una foto al fan, nonostante egli abbia affermato di essere un suo fedele seguace.

Questa vicenda ha provocato la reazione sui social di questo fan ma Garko ha deciso di rispondere a queste pesanti offese affermando: "Se avesse avuto il buon gusto e l'educazione di chiedere l'avrei fatta sicuramente".

Inoltre l'attore ha precisato che non è sempre obbligatorio fare una foto poiché possono capitare dei momenti difficili anche nella vita di una persona famosa. Intorno alla questione è intervenuta anche l'ex compagna di Gabriel Garko, Eva Grimaldi, che non ha avuto dubbi nel difendere l'attore.

Eva Grimaldi si schiera dalla parte di Gabriel Garko

L'attrice ha spiegato che molte persone si spacciano per fan ma poi si viene a scoprire che sono amici dei paparazzi: per tale ragione la Grimaldi non ha avuto dubbi a schierarsi dalla parte di Garko. Eva e Gabriel hanno vissuto una storia di circa quattro anni e la Grimaldi ha terminato le sue dichiarazioni in merito alla questione affermando: "Essere fotografati di nascosto scoccia molto". Recentemente la Grimaldi ha parlato della relazione avuta con Garko nel duemila, nonostante i quindici anni di differenza, ironizzando in merito alla loro storia: "Veniva dalla campagna, l'ho cresciuto io".

L'attrice, classe 1961 ha fatto queste rivelazioni durante l'intervista nel programma condotto da Paola Perego e intitolato "Non Disturbare".

L'attesa per il ritorno dell'attore sul piccolo schermo

Inoltre lo scorso mese di dicembre l'attore torinese è stato protagonista di un'intervista nella trasmissione condotta da Mara Venier [VIDEO], 'Domenica In' in cui ha parlato dei suoi progetti lavorativi. Negli ultimi tempi i giornali non hanno posto attenzione alla relazione tra Gabriel e Adua dopo le ipotesi secondo le quali dovevano convolare a nozze nel giro di poco tempo. Il pubblico si domanda quando tornerà a essere protagonista di una fiction, dopo la messa in onda nel 2017 della quinta stagione de 'L'Onore E Il Rispetto'.