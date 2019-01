Advertisement

Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l'ha coinvolta in seguito alla sua partecipazione a Uomini e donne, ha deciso di rompere il silenzio. In un'intervista rilasciata in esclusiva a Chi, in uscita mercoledì 9 gennaio, l'ex ragazza di Nicola Panico ha confessato di essere malata di anoressia. La ragazza è stata accusata di aver preso in giro la redazione del programma, fingendo di essere single, mentre continuava la sua relazione con Panico.

L'ex tronista di Uomini e Donne in cura da uno psicologo

La modella di Venafro ha affermato di non volersi giustificare per la giovane età né di voler apparire come un'arrampicatrice sociale.

Inoltre ha chiesto scusa, tramite il giornale, a Maria De Filippi [VIDEO] e a chi lavora con lei, persone che le hanno dato un'opportunità che non ha saputo cogliere. L'ex tronista ha affermato di volerci 'mettere la faccia' rompendo un silenzio durato cinque mesi.

In seguito allo scandalo, la Affi Fella è diventata anoressica per cui è attualmente in cura da uno psicologo. Secondo la sua versione dei fatti, inoltre, avrebbe voluto abbandonare il trono, ma sarebbe stato proprio il suo ex Panico a incitarla a continuare.

Sara ha ammesso: 'Io drogata di tv'

Sara Affi Fella ha affermato di essersi comportata alla stregua di una persona 'drogata di tv' . Inoltre ha rivelato di aver ricevuto diverse minacce dopo lo scandalo [VIDEO] a Uomini e Donne. Da allora la ragazza non si è presentata più in studio, non accogliendo l'invito della redazione del programma. La Affi Fella ha dichiarato di non voler fare la vittima per quanto accaduto, affermando di essere arrivata persino a odiare se stessa, a 'non voler essere più Sara' . La giovane ha usato parole forti nei confronti di se stessa, dicendo di 'essersi fatta schifo'.

Ora, però, attraverso il giornale ha implorato pietà. Nello specifico, la Affi Fella non vorrebbe più che si infierisse contro di lei, come è stato fatto nei mesi scorsi. Al momento non è arrivata ancora un'eventuale replica da parte della redazione di Uomini e Donne né di Maria De Filippi. Non resta che attendere ulteriori sviluppi della situazione ora che Sara Affi Fella é uscita allo scoperto, palesando il suo stato d'animo sofferente. Fino a questo momento, la modella non è apparsa in prima persona sui social, ma attraverso un video girato tra amici. Adesso è proprio lei a parlare di una vicenda così dolorosa che l'ha avuta per protagonista.