Il ritorno di Sara Affi Fella sui media non è passato di certo inosservato e in queste ore sul web e sui social non si fa altro che parlare dell'intervista che l'ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato in esclusiva al settimanale 'Chi'. Tuttavia non tutti hanno gradito le scuse che la ragazza ha fatto alla De Filippi e a tutta la sua produzione: in particolar modo un amico intimo di Nicola Panico, ha puntato il dito contro Sara, muovendo delle nuove pesanti accuse nei suoi confronti. [VIDEO]

Nuove pesanti accuse nei confronti di Sara Affi Fella

Dopo l'interista rilasciata a 'Chi', di cui questa mattina sono stati forniti degli stralci in anteprima, un amico di Nicola Panico, che era già intervenuto ai tempi dello scandalo prendendo le difese del suo amico, ha postato un messaggio su Instagram in cui si scaglia duramente contro l'ex tronista e sostiene che ancora adesso stia mentendo a tutti.

Il motivo? Questo amico di Nicola ha scritto, nel suo messaggio postato su Instagram, che in realtà in tutti questi mesi Sara Affi Fella non si sarebbe mai lasciata con Vittorio Parigini, il calciatore con la quale era uscita allo scoperto poco prima che venisse fuori tutta la bufera che l'ha travolta e l'ha portata a chiudere il suo profilo ufficiale Instagram per evitare gli insulti e le offese.

Come se non bastasse, poi, l'amico di Nicola ha proseguito dicendo che in questi mesi Sara non ha fatto altro che creare caos nelle vite di tutti, dato che anche lui avrebbe litigato con Nicola dopo che lo scandalo è venuto a galla. Tuttavia, però, il colpo di scena è arrivato nel momento in cui questa persona ha fatto sapere che dallo scorso novembre, Sara sarebbe tornata a vedersi e frequentarsi anche con lo stesso Nicola.

L'appello di Sara Affi Fella: 'Rivoglio la mia vita'

'Giusto che ti fai una vita, ma Nicola è un signore per non aver detto nulla ancora', ha scritto questa persona su Instagram, sostenendo che sarebbe stato lui stesso ad informare Vittorio Parigini del fatto che Sara sarebbe tornata a vedersi con Panico dopo la bufera. [VIDEO]

Nuove pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, la quale dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini ha ammesso di aver sofferto molto per questa bravata, aggiungendo di aver fatto tutto perché in quel periodo era 'drogata' di televisione e voleva emergere a tutti i costi.

Sara, però, ha chiesto di essere perdonata e di poter tornare nuovamente ad una vita dignitosa e 'normale'.