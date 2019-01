Annuncio

Non si ferma il clima di odio nei confronti di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, che come ben saprete è finita al centro dello scandalo per la sua vicenda all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Dopo mesi di silenzio, ecco che Sara Affi Fella è tornata di nuovo sotto l'occhio dei riflettori, prima rilasciando una lunga intervista al settimanale 'Chi' poi aprendo un nuovo account Instagram, che nel giro di pochi giorni ha quasi raggiunto la soglia dei 100 mila followers. [VIDEO]

Gravi insulti nei confronti di Sara Affi Fella che ritorna su Instagram

In queste ore è stata la stessa Sara Affi Fella a postare su Instagram lo screen di uno dei tanti messaggi privati che le arrivano sui social, contenenti insulti, frasi offensive e minacce che lasciano senza parole l'ex tronista del programma sentimentale di Canale 5.

Nel dettaglio, il commento in questione recitava così: 'Ma muori di cancro, donna lurida putt...' e poi ancora proseguiva scrivendo 'Ti auguro la peggio morte'. Un messaggio a dir poco vergognoso che ha portato Sara a rispondere in prima persona, affermando che ci sono davvero delle persone che hanno questi problemi e quindi ha chiesto loro di evitare.

Poco dopo, però, la Affi Fella ha sbottato nuovamente sui social in un lungo post che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale, dove ancora una volta ha ammesso di essere stufa del clima di odio nei suoi confronti e al tempo stesso ha dichiarato che da questo momento in poi non guarderà più in faccia nessuno.

L'ex tronista di Uomini e donne sbotta sui social: 'Non guardo in faccia a nessuno'

L'ex tronista di Uomini e donne, nel suo post ha scritto che Venafro (la sua città natale dove tutt'oggi vive con la famiglia) è piccola e nel corso di questi mesi ha imparato a fregarsene del giudizio della gente e ha capito che non deve giustificarsi con nessuno dei suoi comportamenti, tantomeno con chi vive rilasciando dichiarazioni poco carine sul suo conto.

'Su una cosa non guarderò in faccia a nessuno: non giocate sulla mia salute', ha dichiarato Sara nel post con le tre scimmiette che ha voluto postare sulla sua pagina ufficiale Instagram. [VIDEO] Vedremo cosa succederà nel corso delle prossime ore e quali saranno le novità sul caso Sara, anche se in queste ore su 'Chi' è uscita l'intervista ad uno degli amici di Nicola Panico, il quale sostiene che lui e Sara si sarebbero frequentati anche nei mesi post scandalo a U&D.