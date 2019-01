Annuncio

Dopo tre puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne, come abitudine il giovedì sarà il giorno del Trono Classico con i percorsi dei tronisti Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Ricordiamo che la messa in onda su Canale 5 non corrisponde alle registrazioni effettuate negli studi di Cinecittà, motivo per cui sarà necessario pazientare ancora qualche settimana per assistere alla scelta di Andrea [VIDEO]. La puntata di domani 16 gennaio, infatti, corrisponderà alla registrazione dello scorso 27 dicembre, durante la quale tutti i tronisti avevano ancora le idee abbastanza confuse sui corteggiatori o corteggiatrici preferiti.

Si partirà, in particolare, da Lorenzo Riccardi alle prese con la delusione di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, dopo il bacio scambiato con entrambe nel precedente appuntamento.

Ampio spazio domani verrà inoltre concesso alla tronista Teresa Langella che farà un clamoroso passo indietro con il corteggiatore Andrea Dal Corso.

Uomini e donne anticipazioni: le minacce di Claudia e Giulia

La puntata di Uomini e donne di domani 17 gennaio, dedicata al Trono Classsico, inizierà con Lorenzo Riccardi che tenterà di farsi perdonare dopo il doppio bacio [VIDEO]. Il tronista verrà informato della decisione di Claudia di non presentarsi in esterna, per questo motivo sarà lui a decidere di raggiungerla proprio lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto vedere Giulia. E mentre quest'ultima lo attenderà invano, il tentativo di chiarimento con la Dionigi non andrà a buon fine perché la giovane manterrà la sua decisione di non parlare con lui. In studio, le due corteggiatrici non cambieranno idea affermando che, in caso di scelta, per entrambe sarà un "no".

Tali dichiarazioni scateneranno la preoccupazione del tronista che tenterà di giustificarsi con le due ragazze. A Claudia il tronista ricorderà che ha rinunciato all'esterna con Giulia pur di incontrarla, ma entrambe resteranno ferme nella propria decisione di rifiutare Lorenzo.

Puntata Uomini e donne di domani: il ritorno di Andrea

Secondo quanto riportano le anticipazioni del Vicolo delle News in merito alla registrazione effettuata lo scorso 27 dicembre (e in onda domani su Canale 5), Teresa Langella deciderà di riprendere Andrea Dal Corso dopo l'eliminazione avvenuta in precedenza. Il corteggiatore, infatti, le ha dato le risposte che lei stava cercando. Negli ultimi giorni le ha fatto recapitare fiori e bigliettini anonimi che l'hanno soddisfatta al punto da permettergli di tornare per far conoscere nuovi aspetti del suo carattere. Davanti a tale novità, Antonio e Kevin si diranno molto delusi. Sarà soprattutto Moriconi ad esprimere il suo dissenso, affermando che in esterna Teresa lo aveva più volte tranquillizzato dichiarando che Andrea non sarebbe tornato. Per questo il corteggiatore preciserà di non riuscire più a fidarsi di lei anche se, successivamente, durante un ballo la napoletana riuscirà a tranquillizzarlo.