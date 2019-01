Annuncio

Nella tarda mattinata di mercoledì 9 gennaio, Sara Affi Fella è ricomparsa su Instagram; ebbene sì, dopo tanti mesi d'assenza, l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di tornare sui social network con un profilo tutto nuovo. La prima foto che la napoletana ha caricato, è una pagina dell'intervista che ha rilasciato a Chi: la ragazza ha ribadito le sue scuse a tutti, ma soprattutto ha chiesto di avere una seconda possibilità. Sarà accontentata?

Sara apre un nuovo account Instagram: 'Voglio ricominciare'

Lo scorso autunno era stata costretta a "congelare" il suo profilo Instagram per via degli insulti che le arrivavano ma anche per il brusco calo di followers che stava avendo, oggi Sara Affi Fella ha deciso di farsi nuovamente viva sul web con un messaggio molto importante.

Sotto ad una foto del settimanale Chi che ha raccolto il suo primo sfogo dopo lo "scandalo" [VIDEO], la napoletana ha scritto: "La parola scusa l'ho usata talmente tante volte, che ora non ho più scuse.

Ma è il minimo chiedere scusa a Maria, a Raffaella, a Luigi e a quella ragazza alla quale ho tolto la possibilità di sognare grazie a Uomini e Donne".

Dopo aver ringraziato Alfonso Signorini e il giornalista Gabriele Parpiglia per averle permesso di raccontare la sua verità sulle pagine della rivista di Gossip per la quale lavorano, la giovane ha aggiunto: "Da qualche parte devo ricominciare. Io non sto bene né fisicamente né mentalmente, ma ho scelto di ripartire da zero anche qui su Instagram perché non ho ucciso nessuno".

Sara ha parlato anche del cyberbullismo che ha subito nei mesi scorsi, un atto di vera e propria violenza che l'ha portata a diventare anoressica e ad aver bisogno del sostegno costante di uno psicologo.

La Affi Fella alle persone: 'Non ammazzatemi'

Nel lungo messaggio che ha scritto sotto alla sua prima foto caricata sui social network dopo mesi, Sara ha spiegato: "Tutti meritiamo un'altra chance. Scrivete quello che volete, giudicatemi, criticatemi e sfogatevi ma, per favore, non ammazzatemi".

Rivolgendosi direttamente alle tantissime persone che le hanno puntato il dito contro dopo aver scoperto le bugie che ha raccontato quando era tronista di Uomini e Donne, la Affi Fella ha detto: "Siate gentili, ve ne prego. Io ho ventidue anni e voglio ricominciare e tornare a sorridere".

La napoletana ha anche fatto sapere che tra qualche giorno si sottoporrà ad un nuovo intervento dopo quello che ha subito qualche mese fa per l'asportazione di un melanoma maligno.

La giovane, prima di concludere il suo sfogo, ha precisato che non parlerà del suo passato (probabilmente si riferiva a Nicola Panico [VIDEO] e ai gossip che li vorrebbero ancora insieme nonostante tutto), anzi ha aggiunto: "Il passato è passato, io non dirò nulla. Lo farò parlare da solo e sbatterà contro il muro del silenzio, il mio".