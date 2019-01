Advertisement

Dopo mesi e mesi di silenzio assoluto, l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha deciso, finalmente, di rompere il silenzio. La modella di Venafro si è fatta intervistare dai giornalisti del settimanale di Alfonso Signorini ed ha svelato delle cose inaspettate: "Sono diventata anoressica, adesso mi segue uno psicologo".

Sara si fa intervistare dal settimanale di Alfonso Signorini e chiede scusa a tutti

Tutti i telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente lo scandalo di cui si è resa protagonista Sara Affi Fella.

L'ex concorrente di Miss Italia ha deciso di mettersi a nudo e rivelare, una volta per tutte, cosa si celava dietro le sue scelte così discutibili. La ragazza si è fatta intervistare dal settimanale di Alfonso Signorini, in edicola a partire da domani mercoledì 9 gennaio, ed ha rivelato proprio tutto.

Sara ha esordito ponendo le sue scuse più sincere a Maria De Filippi, [VIDEO] alla redazione del programma e a tutti i telespettatori che l'hanno seguita con così tanto affetto e devozione, gli stessi che, una volta scoperta la magagna, l'hanno ricoperta di critiche e insulti al punto da spingerla ad abbandonare tutti i social. Ci è voluto un bel po' di tempo ma poi le scuse sono arrivate, serviranno a qualcosa?

L'ex tronista affetta da un 'disturbo psicologico' si assume le sue responsabilità

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi raccontato come ha vissuto i giorni dopo la diffusione dello scandalo: "Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica, ora mi sta seguendo uno psicologo". La ragazza ha spiegato che la sua voglia di fare a tutti i costi successo nel mondo dello spettacolo e della televisione fosse dettata da una specie di disturbo psicologico: "Come se fossi drogata della televisione" ha raccontato sempre ai microfoni di Alfonso Signorini.

La Affi Fella con questo sfogo, non ha intenzione di fare pena a nessuno né tanto meno di intenerire i telespettatori, il suo unico obiettivo è quello di assumersi tutte le responsabilità per i suoi errori decidendo di metterci la faccia, cosa che fino ad ora non si era mai sognata di fare.

Il motivo che l'ha spinta a prendere questa decisione così importante risiede nella volontà di riprendersi in mano la sua vita ed andare, finalmente, avanti, senza essere soggetta a continue accuse e critiche in merito a come si è comportata a Uomini e Donne.

Il pubblico e la produzione di Uomini e Donne saranno pronti [VIDEO] a perdonarla? Vedremo.