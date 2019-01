Advertisement

Nuovo spazio dedicato agli spoiler della telenovela spagnola Il Segreto [VIDEO]prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Nei prossimi episodi italiani il pubblico assisterà al ritorno di uno storico personaggio maschile che in passato ha dovuto abbandonare Puente Viejo con la moglie e la figlia per sfuggire dalle grinfie della dark lady della soap opera. Si tratta di Gonzalo Castro (Jordi Coll), che non appena rimetterà piede nel suo paese natale darà inizio alla sua vendetta.

L’ex sacerdote affronterà Francisca Montenegro (Maria Bouzas) sotto lo sguardo sconvolto di Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Fernando uccide Fulgencio, Raimundo non ascolta il consiglio del dottore

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO] che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese svelano che nelle vicende ambientate a Puente Viejo si riaffaccerà Gonzalo Castro.

Tutto avrà inizio quando Fernando Mesia accetterà di aiutare Julieta, Mauricio e Fe a far evadere Raimundo e Francisca dal manicomio del perfido Fulgencio Montenegro. L’ex locandiere e la moglie verranno messi in salvo mentre il figlio del defunto Olmo ucciderà il cugino della matrona per impedirgli di smascherarlo, ovvero di rivelare agli abitanti le sue vere intenzioni. Dopo aver visitato la Montenegro il dottor Zabaleta inviterà l’Ulloa a far ricoverare la consorte in una struttura per farle ricevere le adeguate cure. L’ex locandiere, pur essendo a conoscenza dello stato catatonico dell’amata, non accetterà il consiglio del medico perché non vorrà separarsi di nuovo da Francisca.

La Montenegro riceve due colpi di pistola da Gonzalo, la disperazione dell’Ulloa

In seguito ci sarà un clamoroso colpo di scena dato che la Montenegro, mentre sarà sotto la sorveglianza di Fernando, riceverà la visita inaspettata di Gonzalo.

Quest’ultimo, precisamente nel capitolo numero 1.910, farà irruzione nello studio della dark lady e la colpirà con due colpi di pistola. A questo punto il marito di Maria Castaneda farà credere a Mesia di essersi sbarazzato della rivale e gli ordinerà di non denunciarlo. In tale circostanza l’ex sacerdote metterà al corrente l’acerrimo nemico su ciò che è accaduto a Cuba nell’ultimo periodo. In particolare Gonzalo dirà a Fernando di aver messo fine all’esistenza di Francisca perché è l’unica persona che potrebbe aver causato il decesso di Esperanza e Beltran. Inoltre il Castro tranquillizzerà il figlio del defunto Olmo dicendogli che sua moglie Maria è viva. Successivamente si scoprirà che Gonzalo ha messo in atto una messinscena per far apparire naturale il decesso della Montenegro e per evitare di essere incolpato di omicidio. Per finire Fernando si adeguerà alla volontà di Gonzalo dato che annuncerà a Raimundo la morte della moglie. Quest’ultimo cadrà in preda alla disperazione totale per l’improvvisa perdita dell’amata decidendo addirittura di non lasciare aperta la tomba durante la veglia funebre.