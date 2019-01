Annuncio

Lo scandalo droga all'Isola dei Famosi è stato uno degli argomenti più discussi e che ha tenuto maggiormente banco nel corso della passata stagione televisiva. Come ben ricorderete, infatti, Eva Henger denunciò in diretta televisiva che Francesco Monte aveva fatto uso di droga prima dell'inizio del reality show, acquistando sostanze stupefacenti da un venditore locale. Dichiarazioni che hanno scatenato il putiferio, al punto che Monte si ritirò dal gioco e oggi a distanza quasi di un anno è arrivata la resa dei conti finale: la Henger, infatti, ha confessato di essere stata querelata dall'ex tronista di Uomini e donne. [VIDEO]

Eva Henger confessa dalla D'Urso di essere stata querelata da Francesco Monte

Per tutta la settimana, nel corso dell'appuntamento con Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha annunciato che nel corso della diretta di Domenica Live di questa settimana, avrebbe aperto una busta contenente una rivelazione choc che aveva a che fare proprio con Eva Henger.

La busta tanto attesa è stata finalmente aperta e, questo pomeriggio, l'ex attrice a luci rosse ha confessato nel salotto domenicale di Canale 5 di aver ricevuto la querela da parte di Francesco Monte in merito proprio alla vicenda del 'canna-gate' che tanto ha fatto discutere.

La Henger, però, non ha precisato quando è stata fatta sporta querela nei suoi confronti da parte dell'ex tronista, limitandosi a dichiarare a Domenica Live che adesso intende difendersi nelle apposite sedi giudiziarie, in quanto ritiene di aver detto la verità su questa vicenda e che ci sono dei testimoni che possono confermare la sua versione dei fatti.

Isola dei famosi, si torna a parlare del canna-gate in tv

Insomma, lo scandalo droga all'Isola dei famosi che tutti credevano ormai 'morto e sepolto' [VIDEO] è vivo più che mai e nelle prossime settimane potrebbe connotarsi di nuovi particolari e colpi di scena. Di sicuro, infatti, la Henger fornirà nuovi dettagli nel corso delle prossime ospitate televisive che farà sempre ne salotto della D'Urso.

A questo punto, inoltre, non si esclude che la vicenda possa essere riaperta nuovamente anche da Striscia la notizia, che fin dal primo momento si era schierata contro l'atteggiamento dell'ex tronista, mostrando addirittura la 'Var' dei filmati in cui Monte 'ammetteva' di aver usato determinate sostanze e sosteneva di non essere stato l'unico ad averlo fatto in quella edizione dell'Isola dei famosi.

Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane su tutti i risvolti del caso.