Annuncio

Annuncio

Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che ogni giorno emoziona i telespettatori di Mediaset con le storie d'amore dei protagonisti. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda nelle prossime settimane si soffermano su Tiburcio e Dolores, interpretati dagli attori Cesar Capilla e Maribel Ripoll. La coppia, infatti, riuscirà finalmente a ritrovarsi dopo una serie di esilaranti siparietti.

Il Segreto anticipazioni: Tiburcio alla ricerca di Dolores

La storia d'amore tra Dolores e Tiburcio tornerà a far parlare nelle prossime puntate de Il Segreto.

Tutto comincerà quando la pettegola del borgo iberico vincerà un biglietto per compiere il giro del mondo in 150 giorni. Tiburcio, a questo punto, convincerà la consorte a lasciare il negozio se poi avvertisse una cocente nostalgia nei suoi confronti.

Advertisement

Per tale ragione, Gracia chiamerà a Puente Viejo la Donna Barbuta, una certa Catalina, con la speranza di tirare su il morale al povero Tiburcio.

Questo espediente servirà solo a mettere ancora di più a disagio il marito di Dolores, che entrerà nell'occhio delle pettegole per alcuni rumors su una presunta relazione. Il circense, a questo punto, deciderà di raggiungere Dolores in Cina, prendendo un piroscafo da Londra. Ma non sarà l'unico a lasciare momentaneamente la soap opera, in quanto Gracia convincerà Hipolito [VIDEO](Selu Nieto) a seguirla sulle Alpi poiché ha saputo che esiste una clinica dove partorire con meno dolore.

Il Segreto, trame: Dolores e Tiburcio si ritrovano

Le trame delle nuove puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane, svelano che Dolores deciderà di interrompere il viaggio prima del previsto, in quanto presa dalla nostalgia del marito.

Advertisement

I migliori video del giorno

Infatti si presenterà all'emporio [VIDEO] in cerca di suo marito, se quest'ultimo non fosse già partito. La nuora di Gracia, a questo punto, comincerà a preoccuparsi sempre di più, tanto da temere di averlo perso per sempre. Per questo motivo comincerà a fare una serie di telefonate a quasi tutte le ambasciate per fermare il coniuge.

Purtroppo la donna non riuscirà nella sua impresa, tanto da prepararsi a ripartire per la Cina. Fortunatamente i due coniugi riusciranno ad incontrarsi dopo una serie di divertenti imprevisti. La coppia, a questo punto, giurerà di stare insieme per tutta la vita. Una scena che segnerà in pianta stabile il ritorno di Maribel Ripoll e Cesar Capilla nella soap opera di Canale 5.