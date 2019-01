Annuncio

Nella giornata di ieri è iniziata la nuova edizione del reality [VIDEO] de L'Isola dei Famosi 2019. Tuttavia, gli episodi che hanno fatto discutere durante la prima puntata del reality di Mediaset sono stati svariati: il primo è stato lo sbarco sull'isola di Taylor Mega, dove la giovane influencer si è presentata con solo una maglietta senza reggiseno. Naturalmente essendosi tuffata in mare per sbarcare sull'isola l'effetto bagnato della maglietta ha mostrato fin troppo il seno generoso di Taylor Mega.

Tuttavia, anche il look della conduttrice Alessia Marcuzzi ha generato molto scalpore sul web: infatti la donna aveva un vestito nero con uno spacco inguinale che ha fatto domandare al popolo del web se indossasse o meno gli slip.

Detto ciò arriviamo all'argomento principale dell'articolo, cioè Francesca Cipriani: quest'ultima è stata presentata come una possibile concorrente de L'Isola dei Famosi, ma durante il suo ingresso in studio la sua energia e modi di fare un po' sbadati hanno permesso di far aprire lo spacco generoso del vestito facendo vedere praticamente tutto. Vediamo nel dettaglio la vicenda nel proseguo dell'articolo.

L'Isola dei Famosi: la prima puntata regala momenti osé come quello della Cipriani

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, quando negli studi televisivi arriva Francesca Cipriani non si può stare mai tranquilli. Infatti, la prosperosa ragazza è entrata nello studio televisivo de L'Isola dei Famosi con molta energia, lanciando aglio per tutto lo studio contro le maledizioni. Tuttavia quest'ultima non si è resa conta che muovendosi energeticamente ha aperto troppo lo spacco del vestito mostrando praticamente tutto.

Sul web nelle ultime ora si sta discutendo se Francesca Cipriani avesse o meno le mutandine: dal fermo immagine dell'incidente osé non si capisce, ma magari Francesca indossava degli slip color carne, quindi facili da camuffare con il colore della pelle.

Sta di fatto che questo episodio ha fatto scatenare il popolo del web su tutti i social network [VIDEO], ma d'altronde quando c'è la Cipriani questi episodi sono sempre possibili. Tuttavia, stando a quanto trapelato sul web, la prima puntata de L'Isola dei Famosi non ha ottenuto degli ottimi ascolti: conquistando 3.062.000 di telespettatori e fermandosi ad uno share pari al 18,27%. Infatti ha fatto nettamente meglio la fiction tv ''Che Dio ci aiuti'', con 5.575.000 spettatori e uno share del 21.4%.