Annuncio

Annuncio

Nell'ultimo periodo Selvaggia Roma è tra i personaggi più bersagliati sul web. Dopo quello che è successo al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, [VIDEO] la ragazza è piombata al centro di svariati Gossip. Quello che sta imperversando nelle ultime ore riguarda il suo aspetto fisico. La ragazza, infatti, è stata accusata di essere completamente rifatta. Nel tentativo di difendersi da tali accuse, la Roma ha fatto una confessione inaspettata: "Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi".

La confessione di Selvaggia Roma in merito all'uso di steroidi

Selvaggia Roma è molto seguita su Instagram.

Il suo profilo vanta oltre 700 mila iscritti e questo non può che farle piacere. Ad ogni modo, scorrendo tra le varie immagini, non si può fare a meno di notare i sensibili cambiamenti nell'aspetto fisico della ragazza nel corso degli anni.

Advertisement

Per questo motivo, molti utenti l'hanno accusata di essersi completamente rifatta. Selvaggia, così, ha sentito il bisogno di intervenire e di chiarire la situazione una volta per tutte. L'ex concorrente di Temptation Island ha rivelato di non essere "né di plastica né completamente rifatta". Se in passato appariva in modo diverso era semplicemente perché era sotto gli effetti degli steroidi. Diversi anni fa, infatti, fu spinta da alcune persone a fare uso di queste sostanze che, con il passare del tempo, l'hanno portata a "deformare" il suo aspetto fisico.

Gli interventi di chirurgia plastica ai quali si è sottoposta Selvaggia Roma nel tempo

Adesso, naturalmente, ha smesso e sta cercando di migliorarsi fisicamente attraverso l'attività fisica, che prontamente condivide sui suoi social, [VIDEO] e piccoli aiutini esterni grazie alla chirurgia.

Advertisement

Lei stessa, infatti, ha confessato di essersi sottoposta ad alcuni ritocchi estetici che le hanno permesso di ottenere l'aspetto che ha adesso. Nel caso specifico, ha rivelato di essere intervenuta sul suo seno, facendo una mastoplastica additiva poiché, dopo l'uso di steroidi, era diventata quasi completamente piatta. In seguito ha ammesso di aver fatto un intervento al naso per eliminare la gobba e, infine, qualche punturina sulle labbra e sugli zigomi per aumentarne il volume.

Selvaggia non ha mai negato, dunque, di essere intervenuta chirurgicamente sul suo aspetto fisico, tuttavia, non ritiene che gli interventi subiti possano averla resa completamente rifatta o "di plastica".