Da qualche tempo a questa parte non si sta facendo altro che parlare di Belen Rodriguez e, in particolar modo, di una parte del suo corpo: i glutei. Un po' di tempo fa, infatti, il giornalista Alfonso Signorini ha svelato alcuni segreti in merito all'aspetto fisico di Belen che hanno lasciato senza parole. A quanto pare, la Rodriguez ha rifatto il lato B con delle iniezioni. Nonostante questi aiutini di tipo chirurgico, però, è bene chiarire che la showgirl dedica anche molto tempo delle sue giornate alla cura dell'aspetto fisico attraverso la palestra.

Uno degli ultimi contenuti visibili in rete, infatti, è un video che riprende Belen mentre allena i glutei. Il filmato è divenuto in un attimo virale.

Belen pubblica un video tra le Instagram Stories mentre allena i glutei e sul web scoppia il caos

Belen Rodriguez è una tra le donne dello spettacolo più belle e affascinanti del mondo.

La conduttrice è molto attiva sui social, specie Instagram che, oramai, è divenuto il diario della sua vita. I suoi post generano sempre molto sgomento, soprattutto, per l'estrema sensualità dei contenuti. Una delle ultime Instagram Stories, infatti, sta generando molto sgomento. Alla luce di quanto rivelato da Alfonso Signorini, Belen ha pensato bene di pubblicare un video dedicato proprio alla parte del corpo discussa di più: i glutei. La showgirl ha condiviso un video nel quale li allena e la posizione che assume lascia tutti a bocca aperta. La Rodriguez è chinata carponi sul pavimento mentre è intenta ad effettuare l'esercizio di rafforzamento del lato B.

Il video di Belen che allena i glutei è diventato, in pochissimo tempo, virale. Tutti i suoi follower sono 'impazziti' dinanzi a tale contenuto e non hanno potuto fare a meno di concentrare tutta l'attenzione proprio su quella parte del corpo in bella mostra.

Il filmato in questione è presente ancora tra le Instagram Stories della showgirl.

Nonostante siano rifatti, i suoi glutei sono molto apprezzati

Ad ogni modo, nonostante sia emerso che il suo lato B sia rifatto, così come il decolleté, resta pur sempre un suo punto di forza che, per mantenere sempre ben tonico e non soggetto agli effetti della forza di gravità, deve costantemente tenere sotto allenamento. Infatti, la showgirl ci ha tenuto a condividere con il suo pubblico il messaggio secondo cui, anche se oggi è domenica, lei non rinuncia a dedicare una buona parte del suo tempo ad allenare il suo corpo per mantenerlo sempre giovane e bello.