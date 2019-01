Annuncio

Annuncio

Lorenzo Riccardi sarà il grande protagonista della puntata di Uomini e donne che Canale 5 trasmetterà oggi 24 gennaio a partire dalle ore 14:45. In essa il tronista deciderà di mettere alla prova le sue corteggiatrici [VIDEO] Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, per capire se davvero gli avrebbero risposto di 'no' in caso di scelta. Per questo organizzerà per loro un siparietto romantico, nel quale informerà entrambe della propria decisione di frequentarle anche lontano dalle telecamere.

E, proprio come lui si era aspettato, la risposta delle due corteggiatrici sarà positiva. Dopo avere scoperto le vere intenzioni del tronista, sia Claudia che Giulia si arrabbieranno e minacceranno persino di lasciare il programma.

Advertisement

Ma davvero giungeranno a tanto? O si tratterà dell'ennesima minaccia priva di conseguenze? Per scoprirlo, ci vengono incontro le anticipazioni relative alla registrazione del 17 gennaio, al momento l'ultima effettuata negli studi di Cinecittà durante la quale il tronista apparirà ancora molto confuso nel suo percorso.

Uomini e donne anticipazioni: ancora baci per Lorenzo

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 17 gennaio confermano il ritorno di Giulia e Claudia nel programma. Dopo la delusione per la finta scelta, Lorenzo avrà il suo bel da fare ad ottenere il perdono delle due ragazze ma alla fine le convincerà del proprio interesse e loro si renderanno disponibili a registrare nuove esterne. Come riporta il Vicolo delle News, la Dionigi si presenterà in esterna in ritardo e vestita in maniera provocante.

Advertisement

Spiegherà, quindi, le ragioni del suo abbigliamento, precisando di avere appena incontrato Ivan Gonzalez per prendere lezioni di ballo. Si passerà poi all'esterna con Giulia, organizzata da Lorenzo che le ha anche presentato la mamma. L'incontro andrà per il meglio e la coppia si scambierà altri baci, causando l'innegabile delusione di Claudia. Quest'ultima, in particolare, si dirà arrabbiata perché Giulia ha potuto conoscere la mamma del tronista mentre lei non ha avuto la stessa fortuna.

Lorenzo ammette di essere confuso

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, Lorenzo non avrà ancora molto tempo a disposizione per fare chiarezza sul suo interesse per Claudia e Giulia. La sua scelta, infatti, verrà registrata fra circa due settimane e andrà in onda su Canale 5 da metà febbraio in prima serata [VIDEO]. Dopo le esterne mostrate nella registrazione del 17 gennaio, il tronista spiegherà a Maria De Filippi di essere ancora confuso e di non avere ancora il nome della sua preferita.

Sia Claudia che Giulia, infatti, gli piacciono molto anche se per motivazioni diverse: sente più vicina la Cavaglià dal punto di vista caratteriale ma è con la Dionigi che si sente più completo. Chi sarà la fortunata? Anche il pubblico di Uomini e donne appare abbastanza diviso in questo trono che potrebbe riservare ancora delle sorprese fin nell'attesissimo serale, con la voce narrante di Giulia De Lellis e Gemma Galgani, che verrà registrato in un castello.